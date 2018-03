Au total, 44 élèves des écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent ont présenté un projet de vulgarisation scientifique à l’occasion de l’événement.

Pour se démarquer auprès du jury, les jeunes ont dû vulgariser leur projet scientifique, sans toutefois tomber dans la simplicité. Un défi de taille pour ces élèves passionnés de sciences.

C'est sûr qu'avec les enfants, j'ai vraiment dû m'adapter parce que pour eux, un chromosome, c'est un peu vague. C'est sûr que, quand j'ai des adultes, je vais monter un peu la rigueur scientifique et changer les mots et les rendre un peu plus compliqués. Sarra Boudoukha, élève de La Pocatière

Diminution possible de l’intérêt pour l’Expo-Science

Les organisateurs notent que l'intérêt pour les sciences a diminué au cours des dernières années. Par exemple, cette année, aucune équipe de Matane n’a présenté de projet scientifique, et ce, même si l'événement s'y déroulait.

De la même façon, aucune école de la Gaspésie ou des Îles-de-la-Madeleine n'a présenté de projets.