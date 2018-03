Un texte de Marlène Joseph-Blais

Le Drakkar de Baie-Comeau aurait souhaité mieux faire cette saison. L'équipe termine la saison au 13e rang du classement général de la LHJMQ et les Nord-Côtiers ont perdu leurs deux derniers matchs réguliers aux mains des Tigres de Victoriaville.

À quelques jours du début des séries éliminatoires, l'entraîneur-chef, Martin Bernard, veut rapidement passer à autre chose. « On ne joue pas juste pour faire une ronde ou deux. Nous on rentre dans les séries avec la ferme intention de causer des surprises », dit-il.