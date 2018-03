Le tournage d'une vidéo de sécurité avec un homme armé, des coups de feu et des employés qui crient a eu lieu à Ottawa cette fin de semaine.

La nouvelle vidéo faite au Canada remplacera celle produite par le département de la Sécurité intérieure des États-Unis, qui montre aux employés comment ils devraient réagir si un tireur actif était en liberté.

« Nous avions besoin que les employés voient leur propre environnement de travail », a expliqué Anne-Marie Pelletier, directrice générale du Bureau du Conseil privé (BCP).

L'une des raisons pour lesquelles les vidéos de formation du gouvernement fédéral devaient être mises à jour, c'est que les immeubles de bureaux au Canada sont de plus en plus à aire ouverte, a précisé Mme Pelletier, avec plus de cubicules et moins de portes closes.

« Quand vous êtes dans un environnement ouvert, les stratégies pour se cacher et pour se défendre sont très différentes », a-t-elle poursuivi.

Un agent en civil, un acteur et des bénévoles

Le tournage de cette nouvelle vidéo de sécurité met en vedette un agent de la Gendarmerie royale du Canada en civil qui se fait passer pour un intrus armé, ainsi que des acteurs et des bénévoles de la fonction publique qui représentent des employés effrayés.

Une cinquantaine de personnes ont participé au tournage qui s'est déroulé dans deux édifices d'Affaires mondiales Canada : l'édifice Lester B. Pearson sur la promenade Sussex et au 234, avenue Laurier ouest.

Bien qu'il n'y ait rien qui puisse suggérer une attaque potentielle, Mme Pelletier juge qu'il est toujours préférable que les travailleurs soient préparés.

Samedi, un périmètre de sécurité a été érigé devant l'édifice Lester B. Pearson. Les véhicules de la GRC étaient également stationnés à l'extérieur.

La police d'Ottawa, les répartiteurs du 911 et les médias locaux ont tous été informés du tournage. Vers 16 h samedi, la police d'Ottawa a déclaré qu'ils n'avaient reçu aucun appel du public, qui aurait pu être inquiété. Mme Pelletier a ajouté samedi qu'elle ne s'attendait pas non plus à recevoir d'appels dimanche, puisque le tournage sur l'avenue Laurier devait se dérouler entièrement à l'intérieur du bâtiment.