Un texte de Boualem Hadjouti

C'est ce que souhaite en tout cas la Popote roulante d'Amos, qui va distribuer des signets à la population pour parler de son rôle.

L'organisme sert chaque semaine 5 repas chauds à domicile à une cinquantaine de personnes âgées ou en perte d'autonomie.

Et puisque l'aide du gouvernement d'environ 9 000 $ par année ne suffit pas à couvrir ses besoins, l'organisme tient des campagnes de financement, explique la présidente Aline Desrochers.



« Il faut quand même [couvrir] les dépenses de nos livreuses, l'essence, ensuite il faut avoir une assurance pour ces personnes-là. On ne peut pas se permettre de folles dépenses folles, entre autres, on ne peut pas assister au congrès annuel qui a lieu le plus souvent dans la région de Montréal », dit-elle.

Nos finances ne nous permettent pas de nous déplacer. Aline Desrochers

Elle affirme que la popote roulante est un service essentiel à Amos puisque plusieurs personnes y sont abonnées depuis plusieurs années.

Le Manoir Universeau participe également à la Semaine québécoise des popotes roulantes.

Comme la date coincide avec la semaine de la cabane à sucre, les responsables ont décidé de reporter ses activités à la semaine du 25 mars.

L'organisme communautaire est chargé de distribuer des repas cinq jours par semaine à plusieurs personnes de Senneterre, de Senneterre-Paroisse et de Belcourt.

Pour améliorer ses services, il compte préparer des repas congelés qui seront distribués à ses clients pour les fins de semaine, explique sa directrice Lise Bilodeau.

C'est la demande de la clientèle. Lise Bilodeau

« Les gens vont manger cinq jours semaine un bon repas, mais la fin de semaine, souvent, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont obligés de manger, disons du gruau, un toast, une petite soupe, mais ils n'ont pas le plat principal avec les légumes tel que le Guide alimentaire canadien le conseille. Donc, ces gens-là aimeraient manger un repas complet les fins de semaine », mentionne Lise Bilodeau.

Le projet sera lancé l'été prochain.