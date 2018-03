L'Associated Press rapporte que ces notes sont similaires à celles compilées par l'ancien chef du FBI limogé par Donald Trump, James Comey.

Les notes pourraient être considérées dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, alors que son équipe examine les liens de la campagne de Donald Trump avec la Russie et l'obstruction possible de la justice.

Les notes d'Andrew McCabe incluent des détails de ses propres interactions avec le président. Elles racontent aussi différentes conversations qu'il a eues avec James Comey, qui avait lui aussi conservé des notes rédigées sur ses réunions avec Donald Trump.

Le président américain a émis des doutes quant à savoir si l'ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, a pris des notes personnelles décrivant leur interaction.

Donald Trump a publié sur Twitter dimanche : « J'ai passé très peu de temps avec Andrew McCabe, mais il n'a jamais pris de notes quand il était avec moi. Je ne crois pas qu'il ait pris de notes, si ce n'est plus tard, au bénéfice de ses propres projets politiques. Mêmes mensonges que James Comey. Peut-on appeler ça "de fausses notes?" ».

Au lendemain du congédiement d’Andrew McCabe, le président américain se réjouissait ouvertement samedi, saluant ce départ forcé comme « un grand jour pour la démocratie ».

Ravivant les inquiétudes sur les envies de la Maison-Blanche de mettre fin à l’enquête russe du procureur spécial Robert Mueller, l’avocat personnel du président Donald Trump, John Dowd, a quant à lui dit souhaiter que le ministère de la Justice ferme maintenant ce dossier.

Limogé à quelques heures de sa retraite

À couteaux tirés avec l’administration Trump depuis plusieurs mois, l'ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, qui était toujours employé par la police fédérale américaine après avoir quitté ses fonctions en janvier, a été limogé vendredi par le secrétaire américain à la Justice, Jeff Sessions, deux jours avant qu'il ne soit autorisé à prendre sa retraite.

Andrew McCabe pourrait être un témoin clé dans l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une présumée ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine.

Pas de collusion

Le président américain a écrit sur Twitter qu’il n’y avait « pas eu collusion entre la Russie et la campagne Trump ». « Comme beaucoup le découvrent maintenant, en revanche, il y a eu une quantité énorme de fuites, de mensonges et de corruption aux plus hauts niveaux du FBI, de la justice et du [département] d’État », a-t-il ajouté, avant de qualifier à nouveau l’enquête de Robert Mueller de « chasse aux sorcières » qui « n’aurait jamais dû commencer ».

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!