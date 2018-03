Deuxième plus jeune membre de l’équipe canadienne féminine de ski para-alpin, Jepsen a obtenu un chrono de 1 min 59 s 59/100, soit 4 s 13/100 derrière la championne olympique de l’épreuve, la Française Marie Bochet.

Déjà quatre fois médaillée d’argent sur les pistes de Joengseon, l’Allemande Andrea Rothfuss a pris le 3e rang de l’épreuve.

Les coéquipières de Jepsen n’ont pas mieux fait. Sixième après la première descente, à 4 s 44/100 de Bochet, Alana Ramsay n’a pas été en mesure de remonter la pente et a conservé son rang.





Revoyez Mollie Jepsen 🇨🇦 lors de ses deux descentes et à la cérémonie où lui fut remise sa médaille d’argent du slalom en position debout en ski para-alpin des Jeux paralympiques de #Pyeongchang2018!#Paralympiques #RCparalympiques @CDNParalympics pic.twitter.com/EEcu9GiEkq — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 18 mars 2018

Néanmoins, l’athlète de 23 ans est montée deux fois sur la troisième marche du podium à Pyeongchang, en plus d’avoir réussi des 4es places à la descente et au slalom géant.

Membre de l’équipe canadienne depuis le mois de janvier, la jeune Québécoise Frédérique Turgeon n’a pas terminé l’épreuve en raison d’une erreur de trajectoire lors de la deuxième manche. Dixième à la suite de la première descente, la Canadienne Erin Latimer n’a pas amélioré son classement lors de la deuxième.

Pour sa part, Mel Pemble a abandonné à quelques mètres du fil d’arrivée lors de sa première descente.



Farkasova en argent, et non en or, pour la première fois



La Slovaque Henrieta Farkasova est passée bien près de récolter une cinquième médaille d’or à Pyeongchang, mais a finalement obtenu la médaille d’argent à l’épreuve de slalom pour malvoyants. Son 3e temps à sa deuxième descente lui a coûté la médaille d’or, bien qu’elle menait l’épreuve après la première manche.

Les Britanniques Menna Fitzpatrick et Millie Knight ont remporté les médailles d’or et de bronze respectivement.