En décembre dernier, Anthony Kavanagh a été victime d’une embolie pulmonaire quelques heures avant de se produire sur scène en Nouvelle-Calédonie. Durant un mois et demi, l’humoriste a cessé toutes ses activités pour prendre soin de lui. Ce repos forcé l'a obligé de remettre en question son rythme de vie. « Ça a ébranlé quelques certitudes, et on se demande ce qu'on veut faire avec le restant de sa vie. C'est comme un cadeau. On est encore là, mais c'est le corps qui m'a parlé et qui m'a dit de ralentir », avoue-t-il.



L'humoriste est très populaire en France et y passe beaucoup de temps. Il entend toutefois mettre un frein à ce rythme de vie entre plusieurs fuseaux horaires.

Avant, j'allais deux semaines là-bas [en France], deux semaines ici... C'était un petit peu trop. Je vais donc lever le pied pendant un certain temps. Je veux voir mes enfants; je veux surtout les voir grandir. Et donner aussi une chance à mon cœur et à mon corps. Pendant un temps, on se détend et on reste en Amérique du Nord. Anthony Kavanagh

Lorsqu'il est tombé malade, Anthony Kavanagh était en pleine tournée de son nouveau spectacle – dans lequel, ironiquement, il aborde la mort, mais aussi la vie. Il a donc dû annuler plusieurs représentations et reporter d'autres spectacles au Québec. Il rassure les gens : sa tournée n'est pas annulée. « Je suis sur les planches et sur la route. Mais j'ai décidé d'arrêter la tournée française : il ne me reste qu'une date là-bas. »

Trop tard pour l'émission de fin de soirée à V

L'automne dernier, l'humoriste était pressenti pour prendre la barre d'une nouvelle émission de fin de soirée à V. La chaîne devait combler la case horaire de 22 h, vide depuis le retrait des ondes de l'émission d'Éric Salvail, après l'enquête de La Presse sur des allégations d'inconduites sexuelles visant ce dernier.

Anthony Kavanagh explique qu'au moment où il disait oui au concept du producteur, V avait déjà approché Stéphane Rousseau. « Je suis très content pour Stéphane. J'aime beaucoup Stéphane et je veux qu'il réussisse », indique l'humoriste. Il se dit serein avec la situation, d'autant plus que ses ennuis de santé l'auraient empêché de remplir ce nouveau mandat.

Néanmoins, l'humoriste ne ferme pas la porte à la possibilité d'être à la barre d'une émission de télé ou de radio. « C'est quelque chose qui me trotte dans la tête. J'aime les gens et je suis curieux. »