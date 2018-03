L'investissement des trois paliers de gouvernement a été annoncé vendredi.

Les gouvernements fédéral et provincial investissent conjointement 72 millions de dollars dans les transports en commun sur une période de 10 ans. Le gouvernement fédéral fournira le plus gros montant avec 40 % du financement, et la province ajoutera 33 %.

La ville se chargera des 27 % restants et décidera comment l'argent sera dépensé, a déclaré le maire de Sudbury, Brian Bigger.

Le Grand Sudbury avait déjà songé à apporter des améliorations à son réseau de transport en commun et il était prêt lorsque les gouvernements ont procédé à leur annonce conjointe.

Les idées proviennent de « recommandations qui sont venues d'un rapport où nous sommes allés à la rencontre du public, nous avons parlé au public, nous avons parlé aux chauffeurs d’autobus, nous avons parlé aux experts », explique M. Bigger.

Selon le maire, plusieurs projets poignent à l'horizon pour Sudbury Transit, notamment le passage aux autobus électriques, l'ajout d'une technologie de paiement par carte à puce, le renouvellement du parc de bus actuel et l'amélioration du lien entre le vélo et le transport en commun.

Le transport en commun, bon pour l’environnement

Le député provincial de Sudbury, Glenn Thibeault, se dit ravi de voir le transport en commun et le cyclisme finalement croître dans la ville.

Le programme actuel permet aux cyclistes de charger leurs vélos sur des supports situés à l'avant de l'autobus. Neuf itinéraires dans la ville offrent cette option.

« Nous avons des pistes cyclables partout en ville, donc si vous désirez faire du vélo une fois au centre-ville, mettez votre vélo à l'avant du bus, et c'est parti », de dire M. Thibeault.

Il ajoute qu'en tant que ministre de l'Énergie, un certain nombre de projets de transport en commun potentiels lui plaisent, entre autres parce que ceux-ci signifieraient une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles.

« Le potentiel des bus électriques est important car nous devons continuer à penser aux changements climatiques et nous devons essayer de retirer des voitures de la route. »

Logique et abordable

M. Bigger affirme que les résidents de la ville utiliseront le transport en commun plus fréquemment trouveront que le transport urbain devient un choix plus logique et abordable une fois que les investissements auront porté leurs fruits.

« Quand cela deviendra le choix le plus logique d'un point de vue financier, avec des itinéraires plus efficaces, je m'attends à ce que nous ayons une augmentation significative du nombre d'usagers dans notre communauté », selon le maire.