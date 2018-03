Malgré le retour du capitaine Alex Breton au sein de la formation, les Olympiques n’ont pas réussi à contenir l’Armada samedi après-midi au Centre Robert-Guertin. Breton a d'ailleurs été le seul joueur de l’équipe gatinoise à trouver le fond du filet lors de la 19e minute de la deuxième période.

Si certains pouvaient dire que les Olympiques entament les séries éliminatoires du mauvais pied, la situation ne semble pas préoccuper le personnel de l’équipe.

« On n’a pas eu notre [alignement] au complet depuis trois semaines. Encore aujourd’hui, il y avait des gars qui n’étaient pas là. Quand on va être tous être réunis ensemble, ça devrait bien aller », a commenté Alex Breton.

Le capitaine des Olympiques de Gatineau, le défenseur Alex Breton Photo : Radio-Canada

« Je ne m’inquiète pas de ça. Lorsqu’on joue avec de l’émotion, avec de la fougue, on a été plus difficile à battre pendant toute la saison et on a eu des résultats plutôt positifs pour la majeure partie de l’année et il faut retrouver ça », a affirmé pour sa part l’entraîneur-chef de l’équipe, Éric Landry.

L'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Éric Landry, en mêlée de presse après un match. Photo : Radio-Canada

L’émotion à laquelle ce dernier fait référence survient particulièrement lors « des grosses parties et des gros enjeux » et les Olympiques seront certainement confrontés à telles situations, puisqu’ils entament les séries contre les Tigres de Victoriaville.

Les émotions et les enjeux seront certainement au rendez-vous, non seulement parce que les Tigres connaissent une bonne séquence, mais aussi parce que l’ancienne vedette des Olympiques Vitali Abramov joue présentement pour le club de Victoriaville.

« Ça donne une bonne chance pour les joueurs de vouloir se montrer face à leurs amis, mais aussi face à eux-mêmes; de dire que comme équipe, on est plus fort qu’eux avec un seul individu », a insisté Éric Landry.

Avec les informations de Kim Vallière