Quber était finaliste au concours de la Fondation d'innovation du Nouveau-Brunswick (FINB) en 2017 et, depuis la semaine dernière, il est possible de télécharger son application gratuitement sur les appareils Android et Apple.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leurs dépenses, notamment en leur envoyant des notifications pour les motiver, explique Jen Leger, cofondatrice de Quber.

Beaucoup de gens vivent d’une paye à l’autre. C’est un gros problème au Canada et ailleurs dans le monde. Alors nous voulions les aider à trouver une solution. Jen Leger, cofondatrice de Quber

« Quand vous achetez un café, vous ne réalisez pas le total que ça fait à la fin du mois. Alors, quand vous pouvez voir combien vous dépensez en fin de compte, vous pouvez décider ce que vous voulez couper pour économiser pour des projets. »

L’application est connectée au compte en banque des utilisateurs. Jen Leger assure toutefois que l’outil est passé au travers de multiples tests de sécurité.

Selon l’entrepreneure, Quber a déjà créé six emplois à temps plein à Moncton.