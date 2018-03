De nombreux visiteurs au Comicon de Toronto étaient costumés, samedi, pour rendre hommage aux personnages du film, le premier consacré à un superhéros noir. Dans les kiosques, les produits dérivés Black Panther étaient en grande demande.

Khadijah Jabari Photo : Radio-Canada

Pour la jeune adepte du cosplay Khadijah Jabari, il était temps qu'un film avec une distribution principalement noire prenne l'affiche. Jusqu'ici, le choix de superhéros qui lui ressemblent était limité. « Pouvoir choisir entre quatre différents personnages dans un film, c'est vraiment nouveau et c'est vraiment excitant », explique-t-elle.

Depuis 2015, Mme Jabari recréé les vêtements et les accessoires de ses personnages préférés. Son prochain costume représentera une des vedettes de Black Panther, mais elle n'a pas encore arrêté son choix. « J'ai été Storm (X-Men), j'ai été Cora. J'ai fait aussi des personnages qui ne sont pas noirs, mais il y a un sentiment très spécial, très spécifique quand tu te costumes comme quelqu'un qui te ressemble. On peut connecter un peu plus ».

20 000 personnes sont attendues au Comicon de Toronto ce week-end.