Le Memorial Gardens de North Bay est l’hôte du tournoi. Treize équipes internationales de curling féminin s'y affronteront toute la semaine.

C'est l'un des plus gros événements à se tenir à l'aréna depuis les rénovations d'il y a quatre ans.

Le principal locataire de l'édifice est l'équipe de hockey junior de la Ligue de l’Ontario, le Battalion de North Bay.

Mais l'équipe se classe en dernière place pour le nombre de billets vendus, avec une moyenne d’à peine plus de 2300 billets par match cette saison.

Gaston Laforge, un résident de North Bay et partisan du Battalion, se désole de voir de si petites foules. « Depuis trois ans, l'équipe est un peu moins bonne, alors les gens viennent moins. C'est ça, North Bay : si on n’a pas une équipe gagnante, ils ne les supportent pas très fort! »

Le retour de l'équipe à North Bay était conditionnel à une rénovation important de l'aréna, vieux de 63 ans.

Les travaux devaient coûter 12 millions de dollars. Ils ont fini par en coûter 16 en raison d'une erreur de calcul.

Le maire, lui, n'est pas inquiet quant à la rentabilité de l'aréna.



« Depuis 1955, l’aréna est déficitaire, on a toujours dû le financer. Mais maintenant on est confiants quand on est l’hôte d’événements tels les championnats du monde. Je crois qu’on va voir plus d’organisations qui vont se dire « regardez, ils sont l’hôte de championnats du monde, donc on pourrait y organiser des championnats provinciaux », par exemple », explique Al McDonald.

Aucun autre événement d'envergure n'est prévu aux Memorial Gardens.

Tout de même, et malgré le fait qu’il s’agisse d’un événement qui ne se répétera pas, le mondial de curling est un événement qui sera profitable.

« Les foules du championnat du monde de curling seront, au total, presqu’égales que celles du Battalion durant une saison entière », selon M. McDonald.

Reste à voir si le Battalion pourra regagner l'intérêt de North Bay une fois cet événement terminé.