« Je pense qu’on était rendu là à Québec. C’était le temps de s’engager dans la réalisation d’un projet de transport collectif majeur », dit-elle, au lendemain du dévoilement du projet.

L’ancienne chef de Démocratie Québec croit que le maire, qui est resté muet sur ce projet en novembre, avait déjà son idée en tête.

« J’ai l’impression que le maire savait déjà pas mal clairement ce qu’il avait l’intention de mettre de l’avant, et c’est sûr que c’est malheureux qu’il ne l’aille pas mis sur la table durant la campagne électorale », déplore-t-elle.

On ne peut pas mettre un projet comme ça de l’avant en quelques mois seulement, ce n’est pas possible. Anne Guérette, ex-candidate à la mairie de Québec

À savoir si un référendum est nécessaire, comme le veut le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, elle ne le croit pas.

« À cette étape-ci, je pense que la première étape, c’est vraiment pour le maire de bien expliquer son projet », ajoute-t-elle.

Elle croit que l’interconnexion avec la ville de Lévis doit être priorisée.

« Je pense qu’on ne pourra pas laisser de côté la ville de Lévis. Il y a beaucoup de transport entre les deux villes, et c’est important dans la vision globale de les intégrer », souligne-t-elle.

Un métro?

Un ingénieur de la firme Arkobold, qui avait proposé son aide à la municipalité pour la conception d'un métro souterrain, estime que le réseau de tramway n'est pas la solution.

Selon Robert Vandewinkel, le tramway aurait été une bonne option dans les années 80.

« Si on se projette dans l’avenir, je pense qu’une technique comme le métro souterrain, c’est quelque chose de plus porteur », dit-il.