Un texte d'Alix Villeneuve

Si cet événement est fictif, les réactions, pour leur part, sont réelles. Il s’agissait d’un des nombreux soubresauts de la simulation boursière interuniversitaire organisée par des étudiants de HEC Montréal, qui se tenait samedi au Centre des sciences de Montréal.

Plus de 200 étudiants d’universités et de cégeps québécois se sont réunis pour une compétition… d’argent. Chaque investisseur détient 200 000 $ fictifs. Il doit investir ses actifs auprès de 10 fausses entreprises de produits luxueux. Leur objectif : faire le plus d’argent possible en achetant et en vendant des actions pour tirer des profits.

Pour guider leur choix, les étudiants fixent deux écrans géants qui affichent en direct les résultats financiers des entreprises. Des événements d’actualité, tout aussi imaginaires, ponctuent la journée et font réagir les valeurs boursières.

L’équipe qui détient le plus d’argent à la fin d’une année financière fictive remporte la compétition.

Vente à la criée

Même si c'est d'époque, la simulation adopte l'ancienne méthode pour investir en bourse, soit la vente à la criée. L'achat et la vente des actions se font manuellement, comme ce l'était avant que les ordinateurs n'entrent en jeu au courant du 20e siècle.

Lorsqu'ils décident des actifs à acheter, ils l'écrivent manuellement sur un bout de papier, qu'ils remettent ensuite à une équipe de bénévoles. Celle-ci les intègre alors à un logiciel de simulation boursière.

On aurait pu choisir d’utiliser des ordinateurs, mais on ne le fait pas, pour garder cette ambiance frénétique Pierre Monin, étudiant à HEC et organisateur bénévole

Le comportement de la bourse simulée est rapide : une demi-heure représente un trimestre. Certains participants n’hésitent pas à courir et à se bousculer pour profiter des meilleures circonstances.

« On fait la même chose que ce qui est caricaturé dans le film Le loup de Wall Street – des traders qui vont prendre tous les risques pour essayer de sortir gagnant », explique Pierre Monin, étudiant à HEC Montréal et organisateur bénévole.

Plusieurs dizaines de bénévoles s'affaireraient à entrer les transactions que les participants leur indiquaient sur des bordereaux. Photo : Jennifer Spinos

Un scénario dirigé, mais un comportement imprévisible

Le cours de la bourse est déterminé par un simulateur qui s’adapte à un scénario d’événements préétablis, lequel demeure secret. Son comportement est donc imprévisible pour les participants, et fidèle à ce que l'on retrouve dans une situation réelle.

Les décisions prises par les différentes équipes ont aussi des répercussions. « Le simulateur sait à peu près où il veut aller, mais il va prendre en compte toutes les actions qui vont se passer dans la salle aujourd’hui », explique Christian Arsenault, réalisateur technique de la simulation boursière.

Une expérience excitante pour des étudiants

De nombreux étudiants participants se sont dits très excités à l’idée de participer à cette simulation. Pour certains, cela leur permet d’acquérir de l’expérience sur le terrain en vue d’orienter leur choix de carrière.

« C’est une expérience pour voir c’est quoi la finance, surtout quand on hésite. J’hésite entre la comptabilité et les finances, et ça me donne une bonne idée de ce que c’est », explique un étudiant, Charles-Étienne Carrier.

D’autres se sont avoués stupéfaits de la vitesse à laquelle les décisions devaient être prises. « Après la première minute, chacun a commencé à écrire et à faire sa logique dans sa tête, et là, ça monte et ça descend », raconte l’étudiante Sarah Ben Ameur, pleine d’enthousiasme.

Qu’est-ce que la bourse? La bourse est un endroit où se négocient des actions, ou, plutôt, une partie d’une entreprise. C’est une façon pour cette dernière de trouver du financement en vue de réaliser différents projets. « C’est comme au marché local, où un fournisseur va vous vendre des pommes. Vous allez le payer et cela va financer son entreprise. À la bourse, au lieu d’acheter une pomme, vous achetez des titres de propriété de l’entreprise », explique Nicolas Noyard, étudiant à HEC Montréal. Ce marché sera ensuite régi par les lois de l’offre et de la demande. Lorsque les actions d'une entreprise chutent à la suite d’un événement médiatique, par exemple, on peut en déduire que cet événement a fait en sorte qu’il y a moins de personnes souhaitant acheter un titre de propriété. On dit alors que la demande diminue.

La simulation boursière interuniversitaire de HEC Montréal souligne cette année son 21e anniversaire.