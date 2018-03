Un texte de Marie-Christine Rioux en collaboration avec Émilie Talbot-Hamon

Le capitaine du Sage Amazon, un Ukrainien de 54 ans, serait tombé à la renverse sur le pont du bateau, une chute d'environ deux à trois mètres. Il aurait subi un traumatisme crânien.

Le navire se préparait alors à accoster au quai de la cimenterie McInnis.

Vers 7h30, le Centre de sauvetage de la Garde côtière canadienne a été appelé à l'aide. C'est une équipe du NGCC Terry Fox, un brise-glace, qui est d'abord arrivée sur les lieux.

Ce sont deux spécialistes en sauvetage maritime de la Garde côtière qui, du Terry Fox, se sont rendus au navire avec une embarcation rapide, pour tenter de réanimer la personne qui était insconsciente. Les tentatives ont été faites, et vers 11 h 20, malheureusement, le décès a été constaté par un médecin. Michel Plamondon, porte-parole de la Garde côtière canadienne

Des pompiers du service de sécurité incendie de Chandler ont par la suite ramené le corps de la victime à quai à l'aide d'une embarcation pneumatique. Les ambulanciers l'ont ensuite conduit à l'hôpital.

Un hélicoptère de la Défense nationale en provenance de Greenwood en Nouvelle-Écosse a aussi été appelé en renfort.

La collecte de données du BST terminée

En fin de journée, samedi, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a fait savoir qu'il dépêcherait un enquêteur pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

Les enquêteurs ont pu monter à bord du navire dimanche matin. Ils ont achevé leur collecte de données vers la fin de l'après-midi.