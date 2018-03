La tournée qui a eu lieu du jeudi au samedi s'inscrit dans le cadre des séjours exploratoires de Place aux jeunes.

Une quinzaine d'entreprises du Témiscamingue ont ouvert leurs portes aux visiteurs.

Un séjour qui a donné des fruits, puisqu'une personne a pu obtenir un emploi et d'autres un stage.

Il s'agit d'une activité importante pour attirer de nouvelles personnes au Témiscamingue, explique l'organisatrice de la tournée, Manon Gauthier, agente de migration Place aux jeunes.

On a un participant qui a trois possibilités de stage et un autre qui aura son stage cet été et un troisième candidat qui a eu la confirmation de son emploi lors de son séjour. Manon Gauthier

« Le séjour exploratoire s'inscrit dans la planification stratégique 2018-2022 que s'est dotée tout le Témiscamingue, dit-elle. Dans l'axe trois, il y avait l'attraction et la rétention de 500 nouvelles personnes sur le territoire d'ici 2022, et les séjours, c'est un moyen parmi d'autres d'attirer de nouvelle population chez nous. À date, on a quand même des taux de retour en région suite aux séjours d'environ 55 % à 60 % depuis quelques années. Donc, on peut dire que ça porte quand même fruit. »

Le CJET organise également des séjours exploratoires individuels durant l'année.