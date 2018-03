« Je suis aux anges parce qu’on a eu beaucoup d’inscriptions. On s’attendait à moins d’inscriptions. On a eu le double, sinon le triple, de nos attentes », explique Gervais Mbarga, président du Conseil de la langue française de l'Université de Moncton.

L'activité est organisée par le Conseil de la langue française de l'Université de Moncton, dans les campus de Moncton et de Shippagan.

« Le but de l’exercice, c’est d’abord de voir des gens s’amuser avec la langue, c’est de voir des gens qui déclarent que la langue française ici est une vedette, que c’est une valeur, qu’ils sont prêts à la soutenir parce que ça fait partie de notre identité », lance, heureux, Gervais Mbarga.

Pour nous qui sommes francophones, c’est un moyen d’être, d’affirmer notre présence et le fait que nous sommes fiers d’avoir le français comme langue. Gervais Mbarga, président du Conseil de la langue française de l’Université de Moncton.

Gervais Mbarga, président du Conseil de la langue française de l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

La dictée était composée par Herménégilde Chiasson, auteur acadien, officier de l'Ordre du Canada, ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et professeur à l'Université de Moncton. Elle était lue par Michel Doucet, animateur à l’émission de radio Le Réveil, sur les ondes de Radio-Canada, et Emma Haché, auteure et metteuse en scène acadienne.

Les participantes et participants pouvaient s'inscrire gratuitement à l'avance en ligne ou se présenter le jour même. La dictée était de deux pages et les participantes et participants avaient 60 minutes pour compléter l'épreuve. Les dictionnaires et autres outils de référence n’étaient pas permis.

« Contrairement à ce que l’on pense, les gens écrivent de plus en plus, souligne Gervais Mbarga. On écrit des courriels, on écrit des SMS, on écrit des lettres, on écrit des textes, des lettres de motivation et l’orthographe est au coeur de ces activités ».

Des prix seront attribués dans deux catégories : Catégorie junior (élèves des écoles secondaires) 1er prix : 1000 $ en bourse pour les frais de scolarité à l'Université de Moncton

2e prix : 200 $

3e prix : 100 $



Catégorie grand public (étudiantes, étudiants et grand public) 1er prix : 800 $

2e prix : 200 $

3e prix : 100 $

Des dictées de la sorte existent déjà au Québec et à travers l'Organisation internationale de la Francophonie. Il s’agit cependant d'une première initiative en Acadie, mais certainement pas la dernière, selon Gervais Mbarga.

Avec les informations de Wildinette Paul