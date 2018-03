Un texte de Émile Duchesne

La passion des quinzees a commencé jeune chez Neilson Juneau. Dès l'âge de 12 ans, il est initié à la construction de ces abris de neige lors de sorties hivernales avec les cadets. À l'université, Neilson et son colocataire construisent des quinzees dans les buttes de neige près de leur appartement.

Un quinzee est un abri de neige construit à partir d'une butte de neige durcie dans laquelle on creuse pour créer un dôme.

Depuis quelques années, Neilson Juneau et sa conjointe Bianca Girard creusent un quinzee chaque hiver sur leur terrain à Clarke City. Cette année, d'un commun accord avec leur voisin, le couple a enlevé près de 5 mètres de clôture entre son terrain et celui de son voisin afin de pouvoir réaliser un abri encore plus gros.

Ça rassemble nos amis. Ça nous permet de nous rassembler puis de nous connaitre davantage. Neilson Juneau, passionné de quinzee

35 personnes étaient rassemblées dans le « Frigo » samedi après-midi. Photo : Bianca Girard

C'est une porte de réfrigérateur qui est utilisée comme porte d'entrée du quinzee, ce qui lui vaut d'ailleurs son nom. La première salle du « Frigo » fait plus de 10 mètres de long et comprend un bar de glace et un grand lustre au plafond. Cette habitation de neige comprend également une salle à coucher pour deux personnes et une salle pour le poêle à bois.

C’est pas loin pour être dans un endroit complétement magique! Neilson Juneau, passionné des quinzees

Pour construire le « Frigo », Neilson Juneau et Bianca Girard ont pu compter sur l'aide de plusieurs de leurs amis. Selon Neilson, il aura fallu creuser 245 heures en groupe pour en arriver à ce résultat.

C’est du monde crinqué qui embarque dans ta passion, et tantôt j’embarque dans leur passion. C’est vraiment une force d’équipe. Neilson Juneau, passionné des quinzees

Neilson Juneau estime que le quinzee sera encore habitable pour les deux prochaines semaines.