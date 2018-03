C'est la première fois qu'un tel événement se tient dans le centre commercial.

Des dizaines de personnes ont pris part à l'événement. Elles ont pu déguster de la tire d'érable et écouter de la musique traditionnelle.

L'événement vise notamment à attirer de la clientèle dans les boutiques des Promenades, explique l'adjointe aux promotions, Lucie Laurence.

« C'est toujours le but, moi mon travail, c'est de faire venir les gens au centre commercial. Oui, il y a un peu de ça et puis c'est de créer aussi le côté communauté de l'Abitibi-Témiscamingue. On veut vraiment que les Promenades du cuivre redeviennent le centre d’achat que c'était avant [avec beaucoup d'activités] », dit-elle.

Elle n'écarte pas l'idée d'organiser à nouveau l'événement.