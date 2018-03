Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Denis Landry, a ainsi réagi en Chambre, vendredi, à la plainte d’une résidente de Fredericton qui dit avoir été abandonnée à Miramichi par des membres du personnel correctionnel.

Serena Woods, qui vit à Fredericton, affirme que des shérifs l'ont transportée au centre correctionnel de Miramichi pour des amendes non payées. Arrivée sur place, elle a été informée que ses amendes étaient considérées comme ayant été payées en raison du temps qu’elle avait passé derrière les barreaux. Le personnel correctionnel, dit-elle, la ensuite déposée à une station-service de Miramichi alors qu'elle avait moins de 20 $ en poche pour rentrer chez elle. Elle a dû se résigner à faire de l’autostop. Un camionneur l’a finalement déposée à Fredericton le lendemain.

Lorsque des personnes détenues sont relâchées, leur transport relève de leur propre responsabilité, a expliqué Denis Landry. Le personnel correctionnel peut aider ces personnes à trouver un programme communautaire, un organisme communautaire ou des membres de leur famille pour les transporter, mais ils n’ont pas de ressources infinies.

Mme Woods affirme qu'on lui avait donné le numéro de téléphone d’un refuge pour femmes, et que quand elle a communiqué avec cet organisme on lui a dit qu’il n’aidait que les femmes victimes de mauvais traitements.

Un changement de politique s’impose, selon l’ombudsman

Le cas de Mme Woods démontre le besoin de changer les politiques en vigueur, estime l’ombudsman du Nouveau-Brunswick, Charles Murray. L’échec de reconnaître la vulnérabilité d’une femme causée par sa pauvreté est au coeur de cette affaire, selon lui.

Le devoir de la protéger et de la traiter avec respect ne pouvait être abandonné, souligne-t-il. L’ombudsman demande pourquoi des entreprises privées ont trouvé le moyen d’aider Mme Woods comme l’aurait souhaité le public alors que le ministère qui doit refléter les valeurs du public a échoué.

L'ombudsman du Nouveau-Brunswick, Charles Murray, estime qu'un changement de politique s'impose à la suite de la plainte de Serena Woods (archives) Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Les élus doivent se demander si le personnel correctionnel a bien agi dans cette situation particulière, et si les faits reflètent les valeurs des Néo-Brunswickois, affirme Charles Murray. Il dit croire que la réponse à ces questions serait négative et qu’il faut faire plus d’efforts pour assurer la sécurité des personnes vulnérables.

Dans le cas de Mme Woods, un simple appel au numéro d’urgence du ministère du Développement social, à la Société Elizabeth Fry ou à d’autres organismes de charité aurait pu résoudre le problème, selon lui.

L’ombudsman estime aussi qu’une vérification avant le transport de Mme Woods à Miramichi aurait peut-être pu éviter toute cette situation si les shérifs avaient su qu’elle serait relâchée à son arrivée.

Il écarte aussi toute idée que Mme Woods méritait ce traitement parce qu’elle n’avait pas payé les amendes qui lui avaient été imposées. Il dit qu’il faut trouver d’autres solutions que la prison dans le cas de personnes qui n’ont pas les moyens de payer.

