Le bâtiment est situé rue Napoléon Rousseau, dans le parc industriel de Nicolet. Il s'agit de la deuxième usine de l'entreprise Matelas René, où sont fabriqués des ressorts.

Le bâtiment abritait aussi les activités d'une autre entreprise, Les entreprises Jean-Marc Landry.

Une quarantaine de pompiers ont combattu les flammes. Personne n'aurait été blessé.

L'incendie s'est déclaré vers 10 h 40 samedi et a été maîtrisé vers 13 h.

Le courant a été coupé par mesure préventive, ce qui a privé d'électricité près de 2000 clients d'Hydro-Québec de 10 h 50 à 12 h 20.

L'entreprise Matelas René a été fondée en 1947 et emploie une soixantaine de personnes.

Ses produits sont destinés à l'industrie hôtelière et au marché médical et sont exportés au Mexique, en Angleterre, en Arabie saoudite et en Afrique.