La chef du NPD a donné un avant-goût de ce que contiendra la plateforme électorale du parti qui devrait être dévoilée au cours des prochaines semaines.

Andrea Horwath a également promis une assurance médicaments étendue à toute la population de la province et plus de financement pour les hôpitaux et les soins aux aînés.

Elle a dit vouloir améliorer les services publics, annuler la privatisation d'Hydro One et convertir les prêts étudiants en bourses. Andrea Horwath a affirmé vouloir tenir le gouvernement fédéral responsable au sujet des droits des Premières Nations et notamment sur la question de l'accès à l'eau potable.

La chef du NPD n'a toutefois pas précisé comment elle financerait ces mesures, mais a assuré que les détails et les coûts seront dévoilés lundi et que seuls les mieux nantis pourraient voir une hausse d'impôt.

Dans un rapport publié en septembre dernier, le bureau du directeur parlementaire du budget à Ottawa a estimé que si un programme d’assurance médicaments universel avait existé en 2015-2016, il aurait coûté entre 7,4 et 11 milliards de dollars à l'Ontario.

Des piques aux adversaires

La chef du NPD n'a pas non plus manqué de critiquer ses adversaires politiques.

Les Ontariens ont trop longtemps alterné entre les libéraux et les conservateurs, comme si les seuls choix sont "mauvais" ou "encore pire". Andrea Horwath, chef du NPD

Elle a dénoncé le plan du nouveau chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford, qui envisage des compressions budgétaires et affirmé que les Ontariens sont prêts pour un changement après des années d'un gouvernement libéral.

« Il est maintenant temps pour les Ontariens de choisir le remplacement de Kathleen Wynne... et le choix n’a jamais été aussi clair », a dit la chef du NPD devant ses militants rassemblés dans un hôtel de Toronto.

Commentaire de Kathleen Wynne

La première ministre a d'ailleurs réagi par voie de communiqué et a salué certaines idées du NPD en matière de santé.

« Lundi, dans le discours du Trône, notre gouvernement présentera notre plan pour investir dans la santé mentale, les soins de santé, les soins à domicile et les garderies, a rappelé Kathleen Wynne. Il détaillera aussi des investissements dans des domaines qui rendent la vie plus abordable. »

Andrea Horwath a en effet organisé ce rassemblement de campagne alors que le gouvernement libéral doit présenter ses priorités pour le reste de la session parlementaire avant les élections provinciales de juin dans un discours du Trône lundi.

La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a prorogé l’Assemblée législative plus tôt cette semaine pour que la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell, puisse délivrer ce discours.

Dans un communiqué, Andrea Horwath avait qualifié cette annonce de « coup » et de « rien de plus que la tentative désespérée de repartir à zéro pour un gouvernement libéral fatigué et qui a largement dépassé sa date de péremption ».

Réaction de Doug Ford

« Un gouvernement conservateur réduira les tarifs d'électricité, annulera la taxe sur le carbone couteuse de Kathleen Wynne et de Justin Trudeau, améliorera les soins de santé et s'assurera que les étudiants sont prêts pour le marché du travail et fera revenir de bons emplois bien payés dans notre province et l'imputabilité à Queen's Park », a dit le chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford dans un courriel.

« Il est temps de changer en Ontario. Il est temps de respecter à nouveau le contribuable », a-t-il ajouté.