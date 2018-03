Un texte de Yasmine Mehdi

Le maire de Grenville-sur-la-Rouge,Tom Arnold, a rencontré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, mercredi à Québec.

M. Arnold dit que la rencontre a duré près de deux heures et que le ministre lui a fourni des précisions sur la Loi sur les mines tout en réitérant son attachement à l'accessibilité sociale.

« Ils ont beaucoup aidé en nous informant de nos droits et de nos possibilités », a déclaré le maire.

On a leurs oreilles, les deux oreilles. Ils sont très conscients de la situation qu'on vit. J'espère que tout se déroule comme je pense. Tom Arnold, maire de Grenville-sur-la-Rouge

« Mon impression de la réunion, c'est que si l'accessibilité sociale n'est pas là, le bail minier ne sera pas donné [par le ministère]. C'est aussi simple que ça », a-t-il poursuivi.

Pourquoi une poursuite?

Le litige entre la Municipalité et la minière Canada Carbone a commencé après les élections municipales de 2017, lorsque les nouveaux élus ont demandé d'amender le règlement de zonage pour freiner le projet Miller. La minière britanno-colombienne, qui souhaite exploiter une carrière de marbre et une mine de graphite, a ensuite demandé le retrait du règlement et a menacé de poursuivre Grenville-sur-la-Rouge en dommages pour 96 millions de dollars - une somme représentant près de 20 fois le budget annuel de la petite municipalité de 2800 habitants.