Le directeur général adjoint du pub Heart and Crown du marché By, Justin Wright, a embauché plus de personnel et de portiers pour l'événement en vue d'un fort achalandage.

« C'est le jour de l'année le plus important pour nous. C'est le jour le plus animé de l'année. Avant même l'ouverture du bar, les clients font la ligne à l'extérieur », a expliqué M. Wright. « Nous sommes un pub irlandais : c'est notre pain et notre beurre. »

Le bar a ouvert ses portes pour le déjeuner et diffusera des matchs de rugby au cours de la journée.

Le directeur général adjoint du pub Heart and Crown au marché By, Justin Wright. Photo : Radio-Canada/Matthew Kupfer/CBC

Le voisinage de l'Université d'Ottawa sur le qui-vive

Dans le secteur de Sandy Hill, les habitants se préparent à une longue nuit.

Le vice-président de l'association communautaire Action Sandy Hill, Bob Forbes, se souvient de la dernière fois où la Saint-Patrick est tombée un samedi.

« Ça s'est transformé en grande fête de rue, un peu hors de contrôle en ce qui concerne l'alcool et la vente d'alcool dans la rue. Il y a eu beaucoup de dégâts », a-t-il décrit.

Les résidents du secteur craignent que les festivités de ce soir ne prennent la même tournure que la veille du Match Panda, en septembre dernier, qui a attiré des milliers de personnes, selon le vice-président.

L'association communautaire Action Côte-de-Sable a avisé ses membres qu'une grande fête est prévue dans le secteur et qu'ils devraient être prêts à appeler la police d'Ottawa si les choses dérapent.

Surveillance policière

L'inspecteur du Service de police d'Ottawa (SPO) Robert Drummond assure que les agents seront présents dans le marché By, à Sandy Hill et sur la rue Elgin.

« Vous allez voir plus de policiers travailler samedi après-midi et samedi soir », a-t-il prévenu.

Leur travail consistera à sensibiliser la population aux excès de l'alcool, il y aura aussi des contrôles d'automobilistes et, dans certains cas, des visites à domicile.

« Pour ceux qui organisent de grosses soirées, soyez respectueux avec vos voisins, nous allons vérifier certaines de ces soirées », a-t-il précisé.