Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Après plus d’un an de démarches, les 32 travailleurs recrutés à l’île Maurice ont enfin pu poser les pieds sur leur nouvelle terre d’accueil.

« Il fait froid, mais ça fait du bien », a déclaré Amos Larubarde à son arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Comme 119 habitants de l’île Maurice et de Madagascar, M. Larubarde a obtenu un permis de travail d’une durée d’un an pour combler les besoins en main-d’œuvre de l’usine de transformation de porc de la Beauce.

Amos Larubarde est âgé de 24 ans. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

L’homme de 24 ans a toutefois l’intention de renouveler son permis lorsqu’il arrivera à échéance. Il souhaite faire du Québec son nouveau milieu de vie. Il aimerait même que sa mère vienne s’y installer.

« La vie ici, c’est mieux […] J’aimerais bâtir ma vie ici, créer mon avenir au Canada et peut-être, un jour, avoir un passeport canadien », espère-t-il.

Les dirigeants d’Olymel ont l’intention d’accompagner les nouvelles recrues dans leur demande de statut de résident permanent.

« Il nous manque des employés. On a fait toutes les démarches pour trouver des gens au Québec. On a besoin d’eux », affirme le directeur de l’usine de Vallée-Jonction, Michel Poirier.

Intégration

Les 32 travailleurs, dont 11 sont des femmes, ont fait la route entre Montréal et Vallée-Jonction dans la nuit de vendredi à samedi. Ils commenceront leur formation à l’usine beauceronne jeudi. Les prochains jours seront consacrés à les familiariser à la région.

Le groupe de 32 travailleurs compte 11 femmes. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

« On va s’assurer que leur intégration se passe bien. On est là pour les accompagner dans toutes leurs premières. Leur première épicerie, le premier appartement qui est différent de chez eux et à nos habitudes ici », précise la directrice des ressources humaines chez Olymel, Isabelle Leblond.

Madame Leblond faisait partie de la délégation envoyée par Olymel pour des missions de recrutement à l’international. Elle explique que les travailleurs de l’île Maurice et de Madagascar possèdent de nombreuses qualités qui faciliteront leur intégration, dont la maîtrise du français.

« Ce sont des gens très accueillants, très sympathiques. Ils sont très travaillants et heureux de commencer une nouvelle vie chez nous », affirme-t-elle.

D’ici leur premier jour de travail, les nouveaux arrivants découvriront différents attraits touristiques de la grande région de Québec. Une visite à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré est prévue à l’horaire des travailleurs, qui sont reconnus pour être des catholiques « très pratiquants ».

Une seconde vague de travailleurs étrangers pourrait arriver au Québec au cours des prochaines semaines.