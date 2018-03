Mais était-ce seulement une prestation de Philippe Brach? Bien avant que les lumières s’éteignent, on voyait en grosses lettres sur le rideau de scène et sur tous les écrans deux mots identiques: Mysterio Steve.

C’est ainsi que s’est présenté celui qui est sorti d’un glaçon? D’un œuf? D’un cône? Bref, d’un truc lumineux plus ou moins cylindrique afin de rejoindre 18 (!) musiciens sur scène : Mysterio Steve, dont la tâche consistait « à destituer le pape de la magie, Luc Langevin ». Vêtu d’une longue veste argentée, le type ressemblait pas mal à Philippe Brach, mais j’avais un doute. Vous avez déjà vu Brach avec les cheveux parfaitement coiffés, vous?

Toujours est-il qu’avec deux acolytes masqués, dont l’un semblait sortir d’une arène de lutte, Mysterio Steve et ses potes ont livré un tour de magie où ils ont coupé symboliquement des affiches de Langevin. Pour un peu, on se pensait au Rolling Stones Rock and Roll Circus de 1968… Confus? C’était visiblement le cas de certains spectateurs qui n’avaient jamais vu Brach sur scène. Mais pour les autres, c’était la confirmation que tout pouvait arriver.

Possibilités énormes

Et tout est arrivé. Surtout l’imprévisible. Avec son groupe rock (5 membres) côté jardin et les sections de cordes et de cuivres (13 musiciens et musiciennes) côté cour, les possibilités musicales étaient énormes.

Il fallait entendre cette jouissive finale de La peur est avalanche où les cordes et les cuivres ont eu droit à la part du lion, pour verser aussitôt dans le flot de guitares de La fin du monde, durant laquelle Brach est parti s’isoler dans son cocon lumineux.

Puis, tout d’un coup, les effluves classiques et rock ont cédé la place au groove de Mes mains blanches – musique de Bill Withers, quand même – durant laquelle Brach sautillait sur les planches du Métropolis en nous faisant dos, comme s’il était le Miles Davis de sa génération, trompette en moins.

Oui, j’ai écrit Métropolis. Toute la soirée, Brach a prononcé plus d’une demi-douzaine de fois « Métropolis », sans jamais nommer le nom de la nouvelle salle de la rue Sainte-Catherine, auquel il « ne se fait pas ». Je vais respecter son choix.

Durant deux heures, le Québécois a joué à saute-mouton avec les diverses factures sonores et presque autant d’univers. Né pour être sauvage – avec Brach qui ruait dans les brancards – et Alice – saluée par les briquets au parterre – ont été spontanément interprétées par la foule qui a joué le jeu avec Mysterio Steve.

En revanche, les amateurs étaient bien attentifs durant Si proche et si loin à la fois, magnifiquement colorée par les cuivres, et carrément subjugués pendant Tu voulais des enfants. Brach a chanté cette dernière sur le côté de la scène, afin de céder toute la place à la danseuse Maxime D.-Pomerleau, vêtue d’une robe de mariée. Moment magique.

L’art d’enchaîner

L’artiste a amenuisé avec aisance quelques ruptures de ton avec une séquence de chansons bien structurée. Par moments, il a regroupé des titres de corps (Nos bleus désirs) et d’esprit (Dans ma tête). Tantôt, la filiation était musicale. L’enchaînement D’amour, de booze, de pot pis de topes, funk à outrance, avec Héroïne, totalement aérienne à la sauce années 1970, coulait de source. Et parfois, c’est tout simplement le caractère festif qui s’imposait de lui-même (Bonne journée et Gaston).

Brach a été assez malin pour nous servir un autre numéro de cirque durant lequel son lutteur était pourchassé par deux infirmiers (?) qui voulaient – on présume – le ramener à l’asile. On se disait que ça n’avait rien à voir avec le spectacle, jusqu’au moment où l’on a entendu Monsieur le Psy. Finalement, ce n’était pas gratuit.

Mais Mysterio Steve n’était jamais loin, lui non plus. Quand il nous a dit qu’il allait se réfugier dans sa boîte lumineuse et en ressortir plus talentueux, on a rigolé. Mais ce fut l’explosion quand Daniel Bélanger est arrivé du côté jardin pour chanter Il y a tant à faire. Brach l’a rejoint pour conclure la chanson et ils ont offert Imparfait en prime, en s’enlaçant comme des amoureux. Deux générations, une même amitié et un même amour de la musique de chez nous.

Quand Brach – où son alter ego Mysterio Steve – a bouclé sa soirée avec un tiercé gagnant au rappel (Ressac sur ta peau, L’amour au temps du cancer, Crystel), la question n’était plus de savoir à quel point cette prestation avait été exemplaire. Entre les chansons à fleur de peau, l’instrumentation exquise, la mise en scène vaudevillesque et le grain de folie de Brach, on sait déjà qu’elle va figurer parmi les lauréats de fin d’année.

Non, la vraie question est : jusqu’où Philippe Brach peut aller? Loin, très loin. Et comme pour Pierre Lapointe il y a 15 ans, on va le suivre en courant.