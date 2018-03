Il s’agit d’une revanche pour ces trois passionnés qui avaient terminé dernier à leur première participation à ce concours il y a deux ans.

« On a appris, on s’est perfectionné. Cette année on veut une place sur le podium », affirme Yannick Allard.

Afin d’améliorer ses chances de remporter le concours, le chef Jean-Claude Chartrand à mis son équipe à l’épreuve devant public en conviant une vingtaine de groupes de huit personnes à goûter le plat qui sera servi au jury et à évaluer leur performance.

L’équipe du Téléjournal Ottawa-Gatineau a assisté à l’une de ces répétitions avant leur départ pour l'Alsace.

L'équipe de l'Orée du bois se prépare à la finale du Trophée des frères Haeberlin

La famille Haeberlin, « a inventé ce concours là pour préserver les traditions du service au guéridon ».

Avec cette technique « ce n’est jamais des chefs-d’oeuvre de présentation, mais c’est un spectacle en salle. On voit les habiletés du maître d’hôtel à découper une pièce de viande, là c’est un poisson entier. Il faut que ce soit servi à huit personnes, des portions assez égales et il faut que ce soit servi chaud » explique Jean-Claude Chartrand.