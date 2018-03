Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

La profession de thanadoula, ou doula de fin de vie, tente de changer la vision qu’ont les Canadiens de la mort. Intervenant spirituel pendant plusieurs années, Gérald Fournier a accompagné plusieurs dizaines de personnes dans leurs derniers jours.

On vit dans une culture où on a une grande phobie de la mort. Alors, quand le temps arrive, on a une très grande anxiété autour de ça. Gérald Fournier, thanadoula

Il y a un peu plus de six mois, le Manitobain a obtenu son diplôme de thanadoula de l’Institut de médecine traditionnelle de Toronto. Aujourd’hui, il offre des services d’accompagnement de fin de vie.

« Le départ dans cette affaire-là, c'était d'accompagner ma mère dans sa mort », confie-t-il.

Jusqu’à présent, la grande majorité de ses clients ont été des personnes âgées et des malades en phase terminale.

Selon lui, il reste encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès des acteurs du milieu de la santé, afin de favoriser une meilleure fin de vie.

La chose qui me blesse, qui me rend émotif, c'est le manque d'avoir vécu une belle mort. C'est la souffrance que les gens ont vécue. Gérald Fournier, thanadoula

« Les gens dans le système médical sont éduqués pour sauver des vies. Alors, ils ne savent pas ce que c'est de lâcher prise. »

« Quand les gens sont proches de rendre leur dernier souffle, [mon rôle] c'est de regarder s'ils veulent de la musique, que les gens leur lisent une histoire, que les gens chantent, que quelqu'un embarque dans le lit avec eux et qu'on les cuddle [donner un câlin]. On fait ça. Si ce n'est pas moi, j'ai les ressources pour le faire. »

Alors que la majorité des Canadiens meurent en milieu hospitalier, le mouvement des thanadoulas essaie de changer l’approche du système de santé. Une bataille que mènent aussi des fournisseurs de soins palliatifs.

« Quand on est malade, on essaie de combattre la maladie jusqu'à la toute fin. L'objectif, c'est de guérir les malades après tout », explique Mike Goldberg coordonnateur communautaire pour l'organisation Palliative Manitoba, qui regroupe ces professionnels.

« Si on ne réussit pas à soigner le patient, ce dernier finit par mourir à l'hôpital au lieu de se tourner vers une approche plus palliative », ajoute-t-il. Selon lui, le changement pourrait passer par une plus grande sensibilisation du personnel médical.

Beaucoup de médecins préfèrent surtout se concentrer sur la phase curative des patients, et les proches des malades veulent la même chose. Mike Goldberg, Palliative Manitoba

Si le mot de thanadoula évoque encore peu de choses pour la plupart des gens, de plus en plus de personnes s'y intéressent. Des cours sont d’ailleurs offerts dans plusieurs établissements postsecondaires, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique.