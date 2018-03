Parcs Canada a programmé plusieurs feux qui entraîneront la fermeture de certaines portions du parc entre le 19 mars et le 15 avril.

Le parc demeurera ouvert au public, mais l'agence fédérale affirme que la sécurité est sa « priorité absolue » et que les feux ne seront allumés que lorsque les conditions environnementales et météorologiques le permettront.

De la fumée sera visible, mais les équipes contrôleront le vent et s'affaireront le plus possible à éloigner la fumée des visiteurs.

« Ces brûlages dirigés contribuent à la restauration de l’écosystème de la savane du parc national de la Pointe-Pelée, un écosystème très rare dans le monde, en réduisant le nombre de plantes exotiques, en empêchant la prolifération des espèces envahissantes d’arbres et d’arbustes et en améliorant l’habitat des espèces en péril », explique le porte-parole de Parcs Canada, Brett Levitt, dans un communiqué.