Olivia Martel a un don. Un talent inestimable. Les gâteaux qu'elle fabrique sont de véritables œuvres d'art.

À 19 ans, elle se demandait bien ce qu’elle voulait faire dans la vie. Amoureuse des arts et de la cuisine, elle a fait ses débuts dans la création de gâteaux de fantaisie par un heureux hasard.

En 2012, elle a fondé Serendipity Cakes by Olivia, des gâteaux créés sur mesure. Certaines de ses œuvres peuvent nécessiter jusqu'à 100 heures de travail. En plus d’être uniques et originaux, tous les gâteaux d’Olivia sont végétaliens.

« Le végétalisme, ça représente vraiment mes valeurs. Ça m’a pris un an et demi à changer mes recettes sans en modifier le goût. »

Olivia est animée par un grand amour de création. Chaque manœuvre de décoration, de sculpture et de peinture la transporte dans un autre monde et lui rappelle la chance qu’elle a d’exercer sa passion comme métier.

