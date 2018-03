1. LE « VIEILLISSEMENT DANS LE VIEILLISSEMENT » : LE NOUVEAU DÉFI DE SOCIÉTÉ



L'espérance de vie ne cesse d'augmenter sur la planète, avec parfois quelques reculs ici et là, comme l'illustre cette carte au fil du temps. Photo : Radio-Canada

Depuis 200 ans, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter un peu partout sur la planète. Les nations industrialisées ont vécu de grands bonds dès les débuts du 20e siècle, et elles sont aujourd'hui de plus en plus rattrapées par les pays en voie de développement. Cette prolongation de la vie humaine soulève de nouvelles interrogations sur la place des aînés dans la société et les investissements consacrés à la santé.

Par Vincent Champagne

2. JEÛNER POUR AMÉLIORER VOTRE SANTÉ

Une assiette vide Photo : iStock

Le jeûne est une pratique ancrée dans de nombreuses religions depuis des millénaires. Il est souvent perçu comme un moyen de purifier le corps et l'esprit. Mais qu'en est-il vraiment de ses bienfaits sur la santé? Depuis quelques années, la science se penche sur les vertus de cette pratique.

Par Bouchra Ouatik

3. ON VOUS RACONTE LA SEMAINE EN IMAGES

Des touristes en visite aux îles Lofoten, dans le nord de la Norvège, ont fait du surf et pu admirer les aurores boréales. Photo : AFP/Getty Images/OLIVIER MORIN

Le président chinois accède à l'immortalité politique. L'astrophysicien Stephen Hawking rejoint les étoiles. Le secrétaire d'État américain se fait montrer la sortie sur Twitter. Voici notre tour du monde hebdomadaire en images.

Par Joëlle Girard

4. DES BACTÉRIES INTESTINALES POURRAIENT DÉCLENCHER CERTAINES MALADIES AUTO-IMMUNES

Représentation artistique de bactéries intestinales Photo : iStock/jamesbenet

Certaines maladies auto-immunes pourraient se déclencher lorsqu'une espèce de bactérie se trouvant habituellement dans notre intestin pénètre dans le reste du corps. Cibler ces « touristes » malvenues pourrait représenter une nouvelle voie de traitement pour plusieurs de ces maladies.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

5. LE CONFLIT EN SYRIE ENTRE DANS SA HUITIÈME ANNÉE

Des membres de la défense civile près d'un immeuble endommagé dans un bombardement, à Douma, dans la Ghouta orientale. Photo : Reuters/Bassam Khabieh

Plus de 350 000 morts, 5,6 millions de réfugiés, au moins 6 millions de déplacés internes : l'effroyable bilan de la guerre en Syrie ne cesse d'augmenter. Alors que le conflit syrien entre dans sa huitième année, quels ont été ses moments décisifs et à quoi peut-on s'attendre dans la prochaine année?

Par Ximena Sampson

6. ASSASSINATS DE RUSSES À L'ÉTRANGER : UNE LONGUE LISTE DE VICTIMES

Des intervenants d'urgence replacent une tente au-dessus du banc de parc où se sont effondrés Sergueï Skripal et sa fille à Salisbury, en Angleterre. Photo : Getty Images/AFP / Ben Stansall

La tentative d'assassinat par empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal le 4 mars dernier, en Angleterre, secoue les relations diplomatiques entre les capitales occidentales et Moscou. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'État russe est soupçonné d'attenter à la vie de ses ressortissants en sol étranger. Qu'ils soient d'ex-espions, des politiciens en exil ou des journalistes dont les enquêtes dérangent, les dissidents russes qui ont disparu, souvent empoisonnés, sont nombreux.

Par Vincent Champagne

7. VRAI OU FAUX? 15 QUESTIONS SUR LES ANTIBIOTIQUES

Une pharmacienne tient plusieurs bouteilles d'antibiotiques. Photo : Getty Images/Joe Raedle

À un moment ou l'autre de notre vie, nous sommes tous appelés à prendre un antibiotique. Mais savons-nous réellement à quoi il sert et comment il agit? Testez vos connaissances et apprenez à mieux employer les antibiotiques.

