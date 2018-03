Le coût du laissez-passer annuel illimité, appelé Ikon Pass, est de près de 1200 $.

Blue Mountain a éliminé le laissez-passer appelé 6x7 qui permettait à ses détenteurs de skier tous les jours, sauf le samedi.

La station leur offre plutôt un abonnement 5x7, qui se limite aux jours de la semaine et au ski de soirée le week-end.

Kris Wiszniak, qui est père de deux enfants, raconte que le ski de soirée ne fonctionne pas pour un bambin, le forçant à se tourner vers le coûteux nouveau laissez-passer annuel.