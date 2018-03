Mme Woods explique que les shérifs l’ont transportée jusqu'au centre correctionnel pour femmes, à Miramichi, parce qu’elle n’avait pas payé deux amendes de 100 $ qui lui avaient été imposées.

Elle avait reçu la première amende pour non-respect d’une ordonnance de la cour, et la seconde pour ne pas avoir payé une suramende compensatoire.

Comme elle n’avait pas les moyens de payer les amendes, le Service policier de Fredericton l’a emprisonnée. Mais ce dernier ne peut garder quelqu’un en prison plus de 24 heures. Des shérifs l’ont donc transportée jusqu'au centre correctionnel de Miramichi. C’était en fin d’après-midi, le 19 février, jour de la Famille.

Lorsqu’elle est arrivée au centre correctionnel, raconte Serena Woods, on lui a dit que les amendes étaient considérées comme étant payées, à cause du temps qu’elle avait passé derrière les barreaux. On lui a dit qu’elle pouvait rentrer chez elle.

Mais au lieu de la ramener à Fredericton, des membres du personnel correctionnel l’ont déposée à une station-service en lui disant qu’elle pouvait rentrer en faisant de l’autostop.

« Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas me garder parce que ce n’était pas un hôtel, affirme Serena Woods. J’aurais accepté volontiers d’y passer une nuit juste pour être ensuite transportée à la maison, même menottée. Mais non, ils m’ont dit que ce n’était pas un hôtel et que je devais rentrer chez moi. »

Laissée seule pour la nuit

Serena Woods possède un reçu pour ses amendes. Le document indique qu’il a été imprimé le 19 février à 16 h 25.

Le soir était tombé quand les shérifs l’ont déposée à la station-service Circle K à Miramichi, dit-elle.

L’autobus qui relie Miramichi à Fredericton ne part vers cette destination qu’une fois par jour, à 9 h 40, et le billet coûte 77,20 $. C'est un trajet d'environ 175 km.

Serena Woods n’avait que 18 $ en poche à ce moment.

Des camionneurs l’ont aidée

Serena Woods a attendu l’occasion de demander l’aide d’une personne qui lui inspirait confiance. Un camionneur qui faisait route vers Moncton a accepté de la transporter.

Mme Woods a été déposée à une station-service Shell tout juste à l’extérieur de Moncton vers 22 h.

Les reçus de Serena Woods prouvent que ses amendes sont considérées comme étant payées à cause du temps qu'elle a passé en prison. Photo : CBC/Catherine Harrop

Un autre camionneur, Victor Poirier, lui a procuré un endroit où dormir, il lui a offert le petit-déjeuner et, avec l’approbation de son employeur, il l’a transportée jusqu'à Fredericton le lendemain.

« Les gens doivent traiter les autres comme des êtres humains, affirme Victor Poirier. Alors, quand j’ai vu qu’elle avait besoin d’aide, je l’ai aidée. »

Le camionneur a ensuite communiqué avec Charles LeBlanc, un blogueur de Fredericton, qui a fait connaître l’histoire de Mme Woods.

Les autorités ne font pas de commentaires

Le ministère de la Justice explique par courriel qu’il ne fait pas de commentaires sur des cas particuliers, même avec la permission des personnes concernées.

Les règles sur la remise en liberté de détenus stipulent que le personnel du service correctionnel doit essayer d’aider ces derniers à trouver des membres de leur famille ou des ressources communautaires. Le transport relève toutefois de la responsabilité des personnes libérées.

Avec des renseignements de Catherine Harrop, de CBC