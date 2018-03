Un texte de Catherine Poisson

Comme le laissaient présager les estimations, 2017 a été une année record pour Parcs Canada.

Pour accueillir l'afflux anticipé de visiteurs, l'agence fédérale a incité les gens à prévoir leurs vacances en basse saison ou à opter pour des endroits moins achalandés.

« On avait alors encouragé les Canadiens et Canadiennes à visiter nos trésors cachés, donc certains parcs ou sites historiques moins connus, mais qui valent vraiment la peine d'être visités », explique l'agente des communications de Parcs Canada, Meaghan Bradley.

L'année record de Parcs Canada Plus de 6.3 millions de cartes d’entrée « Découverte » gratuites commandées en ligne

Plus de 27 millions de visiteurs accueillis en 2017, près de 3 millions de plus qu'en 2016 D'où provenaient les visiteurs? Canada : 90 %

États-Unis : 6 %

Ailleurs dans le monde : 4 %

Croisière dans le cercle polaire

Les parcs nationaux de Banff et Jasper ont été de loin les plus fréquentés, avec quatre et deux millions de visiteurs respectivement. Cependant, il ne s'agissait pas d'années exceptionnelles pour ces deux parcs très populaires : ces chiffres sont similaires à ceux qu'ils connaissent chaque année.

Le record le plus impressionnant revient donc plutôt au parc national Sirmilik, qui se situe au nord du cercle arctique, et qui a vu son nombre de visiteurs passer de 84 en 2016 à 494 en 2017.

Le parc national Sirmilik Photo : Parcs Canada

Cette hausse surprenante de 488 % est le résultat d'une collaboration de Parcs Canada avec l'agence Adventure Canada et la fondation Students on Ice, qui a permis le passage de bateaux de croisière comptant chacun 200 passagers à bord.

Les lieux historiques nationaux mis à l'honneur De tout le réseau de Parcs Canada, ce sont les lieux historiques nationaux qui ont connu l'augmentation du taux d'achalandage la plus élevée, avec une hausse de 24 % de 2016 à 2017. En comparaison, le taux d'achalandage des parcs nationaux a augmenté de 9 %. Le lieu historique national des Fortifications-de-Québec a été le plus visité au pays, accueillant à lui seul plus de deux millions de visiteurs.

Un investissement de 10 millions de dollars

En 2016, plus de 10 millions de dollars avaient été investis par le gouvernement canadien pour répondre à l'augmentation anticipée du nombre de visiteurs et financer les cartes d'accès gratuites.

« On a beaucoup aidé les gens à faire leur planification, par exemple pour s'assurer qu'ils aient des places de stationnement et un endroit de camping », affirme la directrice intérimaire du parc national Pukaskwa, Annique Maheu.

Malgré son emplacement plutôt éloigné dans le nord de l'Ontario, le parc national Pukaskwa a lui aussi profité de la hausse d'achalandage.

En 2017, le parc national Pukaskwa a reçu près de 5000 visiteurs de plus qu'en 2016. Photo : Radio-Canada/courtoisie du parc national Pukaskwa

Du personnel additionnel avait également dû être embauché, dont des gardiens de la faune qui veillaient à la protection de l'environnement.

« Pendant les périodes les plus achalandées, le personnel orientait les visiteurs vers des endroits moins fréquentés, mais tout aussi magnifiques », ajoute Mme Bradley.

On a vraiment mis l'accent sur la gestion de la circulation. Par exemple, à Banff, on a augmenté les transports collectifs pour se rendre au parc et se déplacer à l'intérieur du parc. Meagan Bradley, agente des communications pour Parcs Canada

« Ce sont vraiment de petites mesures comme ça qui ont fait une différence », se réjouit Mme Bradley.

Parcs Canada répète l'expérience cette année, bien qu'à moindre échelle, avec une nouvelle liste de 10 joyaux à découvrir, et l'entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins.