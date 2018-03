Un texte d’Édith Drouin

En moyenne, deux personnes par année meurent des suites d’un accident de plongée au Québec, selon le directeur médical du Centre de médecine de plongée du Québec, Dr Dominique Buteau.

Même si les accidents mortels ne sont pas en hausse, un accident est un accident de trop pour Dominique Buteau.

Il travaille donc, conjointement avec le chercheur Neal Pollock, sur un projet de recherche financé par le Réseau Québec maritime qui vise à améliorer la santé et la sécurité chez les plongeurs professionnels et récréatifs.

Les deux chercheurs ont tout d’abord testé les connaissances des plongeurs en santé et sécurité à l’aide d’un questionnaire. Ils ont constaté que leurs connaissances étaient généralement bonnes, mais qu’elles gagnaient à être développées sur certains points.

Je pense que les programmes de formation en plongée professionnelle sont bien élaborés [..­.] mais on voit qu’il y a quand même certaines thématiques que les gens ont moins de notions. Dr Dominique Buteau, directeur médical du Centre de médecine de plongée du Québec

Parmi les thèmes abordés lors des conférences et des ateliers pratiques du colloque, on retrouve entre autres la maladie de décompression, les accidents de plongée et leurs causes ainsi que la prise en charge d’une victime lors d’un accident.

Qu’est-ce que la maladie de décompression? La maladie de décompression fait partie des risques les plus importants en plongée. Dominique Buteau explique que ce trouble est lié à l’air comprimé, principalement composé d’azote, qui est respiré lors de la plongée. Le gaz s’accumule dans les tissus sous pression sous forme de solution. Lorsque le plongeur remonte à la surface sans respecter les paliers de décompression, la pression qui diminue peut faire passer l’azote à l’état de microbilles et provoquer des blocages dans la circulation cérébrale ou la moelle épinière, par exemple. Le traitement de la maladie de décompression se fait à l’aide d’un caisson hyperbare, dans lequel la pression est supérieure à la pression atmosphérique.

Le colloque qui se déroule le 13 et 14 mars est également ouvert aux plongeurs récréatifs. Ceux-ci représentent d’ailleurs la majorité des victimes d’accidents mortels de plongée au Québec.

Attention au vieillissement

Le directeur médical du Centre de médecine de plongée du Québec remarque qu’un certain nombre de décès survenus en plongée au cours des dernières années sont reliés à des événements cardiaques survenus sous l’eau.

Il associe cette tendance au vieillissement des plongeurs, qui sont parfois dans la cinquantaine et la soixantaine.

Il profite donc du colloque pour sensibiliser les plongeurs à l’importance de réévaluer leur condition physique en vieillissant. La plongeuse et monitrice de plongée, Diane Beausoleil, dit par exemple avoir appris que la condition physique des plongeurs est un facteur important dans certains accidents.

La population de plongeurs, on est vieillissant, donc, maintenant, il y a plus des problèmes de santé de type cardiovasculaires que de problèmes causés par le fait qu’on a dépassé nos limites. Diane Beausoleil, plongeuse et monitrice de plongée

La plongeuse qui possède 14 ans d’expérience considère par ailleurs que les plongeurs récréatifs sont sensibilisés aux enjeux de santé et de sécurité.

Elle explique que la réglementation provinciale a été resserrée dans les années 2000 et qu’un plongeur doit prouver qu’il est actif pour renouveler son certificat.

En tant que monitrice de plongée, elle doit également suivre de la formation régulièrement pour conserver son droit d’enseigner.