Synopsis : Nous sommes en 1942. Ida Ramundo, une jeune veuve d'origine juive, met au monde un garçon né d'un père allemand. Enfant de la guerre, Euseppe n'en est pas moins un enfant lumineux qu'Ida protégera envers et contre tous.

La Storia, un roman d'Elsa Morante. Photo : Anne-Josée Cameron

Auteure : Elsa Morante est une romancière, nouvelliste, poétesse et essayiste italienne. Elle publie son premier de nouvelles, Le jeu secret, en 1936. Au sortir de la guerre, Elsa Morante commence à rédiger Mensonge et sortilège qui paraît en 1948 et obtient le prix Viareggio, soit l'une des plus importantes récompenses littéraires en Italie. Elle écrira de nombreux livres par la suite avant d'atteindre une renommée mondiale avec La Storia en 1974.

On aime :

- Les thèmes abordés : la guerre, l'histoire et l'identité juive;

- Les descriptions de la guerre au quotidien;

- L'écriture somptueuse et baroque d'Elsa Morante.