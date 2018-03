Un texte de Catherine Mathys, chroniqueuse à l’émission La sphère

C’était samedi soir, 23 h 10 précisément. Je reçois un courriel m’annonçant qu’Elon Musk, fondateur de Tesla et de Space X, présentera une session de questions/réponses le lendemain au Moody Theatre. Pour être accréditée, je dois répondre illico et croiser les doigts pour être choisie. J’ai rempli le formulaire avec empressement. Deux fois plutôt qu’une. Le verdict est finalement arrivé à 9 h 10, le dimanche matin. Ma demande est acceptée.

Tout le monde savait qu’Elon Musk était en ville. Il venait de faire une première apparition-surprise dans un panel présenté par les créateurs de la série Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Avec ses opinions souvent très tranchées, le milliardaire est tout un personnage. Et comme il a beaucoup d’influence, ses paroles trouvent habituellement un grand écho médiatique.

Selon lui, l’intelligence artificielle est une grande menace pour l’humanité et il faut à tout prix s’en prémunir. Il envisage d’ailleurs de coloniser la planète Mars afin de créer un refuge pour les humains. Tout cela pourrait avoir l’air d’un discours farfelu sauf que le milliardaire est bien sérieux dans sa démarche. Après quelques années de retard, le lancement de sa fusée Falcon Heavy en février dernier a été couronné de succès.

Inutile de dire que j’avais bien hâte d’assister à cet événement pour avoir la chance de lui poser une question. Ses positions sont bien connues, certes, mais je voulais l’entendre sur les travaux qui se font un peu partout dans le monde autour des défis éthiques de l’intelligence artificielle.

J’aurais aimé lui demander ce qu’il pensait de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle qui vise justement à poser des balises éthiques pour s’assurer de déployer une technologie qui respecte les valeurs humaines. Est-ce qu’il appuie ce genre d’initiative? Ça le rassure? Est-ce trop peu, trop tard?

Même avec son retard, la salle comble du Moody Theatre est déjà conquise. Et il n’a même pas encore prononcé un seul mot. L’entretien est mené par Jonathan Nolan, de Westworld. On aura donc assez peu de confrontation, il s’agit plutôt d’une rencontre informelle entre amis, devant public. Et que ma question, sans doute trop sérieuse, ne sera pas choisie.

En effet, dans une conversation qui a duré un peu plus d’une heure, Musk et Nolan ont abordé toutes sortes de sujets allant de ses ambitions spatiales en passant par les débuts de Tesla.

Quand le sujet de l’intelligence artificielle est finalement abordé après plus de 30 minutes de discussion, il commence en disant que la plupart des experts dans le domaine n’en savent pas autant sur le sujet qu’ils le pensent. « Ils pensent qu’ils sont plus intelligents qu’ils ne le sont réellement. »

Ça partait fort.

Il poursuit en disant que c’est ce qui définit les gens brillants, ils se définissent par leur intelligence. Ils n’aiment pas l’idée qu’une machine puisse être beaucoup plus intelligente qu’eux alors ils la discréditent. Ce qui est une grande erreur, selon lui.

Elon Musk se dit très au fait des dernières avancées en intelligence artificielle et ça lui fait peur au plus haut point. « L’intelligence artificielle est capable de bien plus que l’on sait, et le taux de progression est exponentiel », ajoute-t-il. Musk pense que les prédictions des experts ont été plutôt mauvaises jusqu’à maintenant et qu’ils n’avaient pas vu venir la plupart des plus récentes avancées.

Nous devons trouver un moyen de s’assurer que le déploiement de super intelligences artificielles soit en symbiose avec l’humanité. C’est la plus grande crise existentielle à laquelle nous faisons face. C’est urgent. Elon Musk

Bien que ce ne soit pas dans ses habitudes, dit-il, il favorise la réglementation du développement de l’intelligence artificielle pour que toutes les entreprises privées lancées dans la course le fassent de manière sécuritaire. « Le danger de l’intelligence artificielle est beaucoup plus grand que le danger nucléaire. De loin. Et personne ne songerait à laisser n’importe qui développer ses armes nucléaires. »

À ce moment-là, je trépigne d’impatience de poser ma question, mais celles choisies par le modérateur portent davantage sur le nombre d’heures de sommeil de l’homme ou encore sur son plus grand échec en carrière. Rien de trop spécifique. Qui l’inspire? En blaguant, il répond Kanye West, évidemment.

Bref, l’échange amical n’a pas permis de poser des questions plus sensibles, mais il m’aura au moins permis de m’asseoir une heure dans la même salle qu’Elon Musk, ce milliardaire qui n’attend de permissions de personne pour réaliser ses rêves les plus fous.