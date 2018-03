Un texte de Denis Wong

Pour la journaliste et auteure Emily Witt, le monde des rencontres en ligne demeure un territoire inexploré, même s’il est possible d’y trouver l’amour depuis déjà 25 ans.

« Les anciens codes liés à la séduction et à la romance ne s’appliquent plus nécessairement aujourd’hui, explique l’auteure du livre Future Sex rencontrée à South By Southwest. Plus nous utilisons ces applications, plus nous commençons à comprendre ce qui constitue une approche convenable, ce que sont des interactions polies et ce qu’il faut faire pour générer une romance avec une série de messages texte. »

Ces changements fondamentaux sont accompagnés de nouvelles règles implicites, d’un vocabulaire distinct et d’expectatives façonnées par la technologie. Les entreprises ont également évolué rapidement dans cet univers. On peut notamment citer l’exemple de Bumble, où seules les femmes ont la possibilité d'amorcer la conversation avec leurs prétendants. Depuis ce temps, nombre d’entre elles se sont évité bien des maux de tête.

« Les applications et les sites de rencontre ont constaté que les femmes étaient plus actives si la connotation sexuelle, voire pornographique, était enlevée de leur plateforme. On le remarque dans la présentation visuelle des applications », ajoute Emily Witt.

Par ailleurs, les stigmates autrefois associés à l’amour au temps de la technologie sont aujourd’hui tombés, estime Eric Klinenberg, professeur de sociologie à la New York University. Aux États-Unis, les rencontres en ligne sont maintenant devenues la manière la plus commune de rencontrer son ou sa partenaire, et les applications sont à l’origine de plus de 70 % des relations sexuelles des Américains.

Eric Klinenberg, professeur en sociologie à la New York University, lors d'un panel sur la technologie et les relations amoureuses à South By Southwest 2018. Photo : Radio-Canada/Denis Wong

« On interagit avec plus d’étrangers qu’on ne l’a jamais fait auparavant, précise-t-il en entrevue. On converse avec des personnes qui se retrouvent bien à l’extérieur de nos réseaux habituels, et l'on se donne la possibilité de développer des relations avec des personnes que l’on n’aurait jamais rencontrées sinon. C’est très excitant. »

Les illusions du choix

En contrepartie, les initiés savent que cette dynamique de rencontre peut rapidement devenir aussi lourde qu’un rendez-vous avec une personne qui parle uniquement de son chat. À ce sujet, Eric Klinenberg précise que l’illusion de l’abondance mène à une « surcharge cognitive ». Il y a beaucoup de choix, et les gens qui utilisent ces applications deviennent extrêmement sélectifs. Tu ne fais pas de yoga ou la qualité de ta photo est douteuse? Au suivant, s’il vous plaît.

« Il est devenu trop simple de rejeter une personne qui n’est pas immédiatement très attirante physiquement ou intéressante dans les premières minutes d’une interaction, estime le professeur. Et je pense qu’on le fait [à nos dépens], parce qu’on ne découvre pas ce qui est distinctif ou excitant à propos d’une personne en prenant un café pendant 10 minutes au Starbucks. »

Par ailleurs, si l'on perçoit toujours Internet comme étant un lieu pour découvrir de nouveaux horizons, il semble que l’univers des applications de rencontres y échappe encore. En effet, nos idées préconçues nous suivent virtuellement sur les Tinder de ce monde, explique Eric Klinenberg.

« Par exemple, les chiffres démontrent que si vous êtes un homme asiatique et que vous utilisez une application de rencontres en Amérique du Nord, vous devez être significativement plus beau que l’homme blanc moyen pour obtenir le même niveau d’intérêt parce que vous êtes victime de discrimination et de préjudices. C’est également vrai pour les femmes afro-américaines, en comparaison avec les femmes blanches. »

Si les applications ont l’avantage de nous ouvrir un monde de possibilités, comment faire en sorte que la technologie améliore la qualité de nos rencontres amoureuses? Si elle peut nous aider à générer des conversations candides à propos de nos relations intimes, Emily Witt croit que ce sera un pas dans la bonne direction.

« Il faut apprendre à parler de sexe et à articuler ses désirs, et c’est une conversation qui se fait en personne, dit-elle. C’est facile d’en parler avec des amis proches ou dans une relation qui dure depuis longtemps, mais c’est plus compliqué si l'on enchaîne plusieurs relations très courtes. Comment fait-on pour atteindre ce niveau d’intimité très rapidement? »