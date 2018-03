Un texte de Denis Wong

« Est-ce que je suis toujours ami avec une personne qui aime ce que j’affiche sur Facebook? Si je vois ses enfants sur les réseaux sociaux après plusieurs années, est-ce que je suis toujours connecté avec cette personne? »

Pour Billy Baker, journaliste au Boston Globe et panéliste à SXSW, ces questions se sont invitées subitement dans sa vie, lorsqu’on lui a assigné l’écriture d’un reportage sur « les hommes d’âge moyen qui n’ont pas d’amis ». Son article est devenu l’histoire la plus virale du Boston Globe en une décennie.

Mais qu’est-ce que qui se cache derrière ce malaise de notre temps?

« Nous sommes en train d’abandonner notre socialisation originale et on la remplace par le réseautage numérique, les médias sociaux, et tout ce qui s’y rattache. Cesser de se rencontrer, d’avoir des amis ou de simplement passer du temps ensemble est dangereux. Quand on regarde les études à ce sujet, c’est aussi sérieux que de se mettre à fumer ou devenir terriblement obèse. »

Avant l’avènement d’Internet, 20 % des adultes américains disaient se sentir seuls. Ce chiffre aurait aujourd’hui doublé et ce n’est probablement que la pointe de l’iceberg.

« Personne ne veut admettre qu’il est comme l’élève qui mangeait seul à la cafétéria », image le journaliste.

Après la publication de son article en mars 2017, Billy Baker dit avoir reçu une avalanche de courriels et de messages provenant de gens qui se disaient touchés ou qui lui demandaient conseil. Semble-t-il qu’il y ait encore beaucoup de gens qui mangent seuls à la cafétéria.

Prendre conscience de ses habitudes

L’auteure et conférencière Amy Blankson étudie la question du bonheur à l’époque du numérique. Elle remarque que les gens sous-estiment grandement l’utilisation qu’ils font de leur téléphones intelligents. Les Canadiens passeraient d’ailleurs près de 8 heures par jour devant un écran, que ce soit leur cellulaire, leur tablette ou leur télévision. À moins d’être chanceux ou simplement en vacances, vous dormez probablement moins de temps pendant la nuit. De telles habitudes minent la qualité de nos interactions avec les autres, selon la panéliste de SXSW.

« L’une des études les plus frappantes à ce sujet a conclu que la seule présence de votre téléphone dans le champ de vision diminue la concentration et la capacité à échanger avec une autre personne. Même si vous n’y touchez pas ou vous ne le regardez pas. »

Essentiellement, on est distrait parce que le cerveau anticipe carrément une nouvelle notification ou un nouveau prétexte de fixer son téléphone. Pour rétablir des connexions plus humaines, Amy Blankson estime qu’il faut commencer par bien définir nos intentions numériques. Est-ce que nos interactions et nos comportements en ligne sont sincères?

« Quand on ne prend pas le moment réfléchir sur les raisons pour lesquelles on utilise notre téléphone ou les réseaux sociaux, ça devient simplement un réflexe ou une impulsion, » nuance l’auteure.

Pour Billy Baker, la solution est encore plus simple. Après la publication de son article dans le Boston Globe, il a lui-même tenter de renouer avec des amis qu’il avait perdus de vue. Il assure que la majorité de ces personnes se sont montrées très réceptives à ces efforts… même si l’un de ses anciens amis ne se rappelait plus de lui.

« L’art de simplement passer du temps ensemble peut changer notre vie, affirme-t-il. C’est une conversation dans l’air du temps. » Puis, en pointant vers la salle bondée de gens venus écouter cette conférence, il ajoute : « regarde combien de personnes sont venues à une conversation sur la solitude! »