Un texte d'Alix Villeneuve

La première chose à faire pour régler un tel problème est de reconnaître qu’il y en a un, et de le prendre au sérieux, explique Isabelle Dalceggio, coordonnatrice au Bureau de l’aide financière à l’Université de Montréal. « Il ne faut pas faire comme s’il n’y avait pas de problème. La pensée magique, ça [ne fonctionne] pas. »

En période d’examens décisifs, certains ont tendance à « se mettre des œillères ». Or, ce n’est pas une solution, selon Mme Dalceggio. Des mesures simples permettent de faire face au problème et ainsi de réduire le stress qu’il engendre. Demander de l’aide n’a rien de gênant, rappelle celle qui côtoie les étudiants au quotidien.

C’est ce que l’on essaie de briser. Vous n’êtes pas tout seul! Isabelle Dalceggio, coordonnatrice au Bureau de l’aide financière à l’Université de Montréal.

Faire un budget et être transparent

La première chose à faire est de dresser un budget avec les ressources restantes. « Même si on n’a plus beaucoup d’argent! », souligne la coordonnatrice. Ce plan permet de cibler les dépenses non essentielles et les ressources disponibles pour se maintenir à flot pendant les deux mois qui viennent.

Vivre une situation financière difficile signifie souvent que certains engagements financiers comme les paiements pour le cellulaire, Internet et le loyer ne pourront être honorés. Appeler les entreprises pour leur expliquer la situation peut souvent faire diminuer la pression sur ses épaules.

« Ils vont être plus enclins à comprendre. S’en sauver en gardant le silence n’est pas la solution », explique Mme Dalceggio.

Prêts et bourses et remboursement d’impôt

Il est toujours possible pour les étudiants de faire une demande de prêts et bourses, même au mois de mars. Si elle est acceptée, elle pourrait même être rétroactive et s’appliquer pour l’ensemble de l’année d’étude, signale la coordonnatrice.

Préparer sa déclaration de revenus le plus rapidement possible peut aussi être une solution. Plus tôt elle est effectuée, plus tôt les remboursements arriveront. « Souvent, les étudiants n’ont pas des revenus très élevés. Ils vont avoir des remboursements », expose Mme Dalceggio.

D’ailleurs, en situation critique seulement, certaines universités disposent d’un fond d’urgence pour épauler temporairement leurs étudiants. Consulter les ressources d'aides financières des établissements d'enseignement est un bon début pour redresser ses finances.

Faire plus, avec moins

Avant de se tourner vers les banques ou tenter de trouver un emploi pendant les études, des changements dans le mode de vie peuvent être suffisants, indique Isabelle Dalceggio.

Cuisiner soi-même, faire des lunchs, se procurer de l’équipement scolaire d'occasion et prendre le vélo ou marcher sont tous des éléments qui, conjointement, permettent à un étudiant de reprendre le contrôle de ses finances.

Les étudiants sont aussi invités à fouiner dans les groupes de partage. Les centres de dons, les boutiques d'articles d'occasion et le troc permettent d’économiser des sommes substantielles.