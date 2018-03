Le modèle QLED 2018, un téléviseur en 4K, est équipé d’un « mode ambiant ». Avant de l'installer, son propriétaire doit prendre une photo du mur où elle sera accrochée et la transférer dans l'appareil. La télévision sera ensuite en mesure de reproduire les couleurs et la texture qu'il y a derrière elle.

L’écran peut s’adapter à toute forme de texture et de couleur, assure la compagnie. Il peut aussi afficher une œuvre d’art, afficher la météo ou jouer de la musique.

Les câbles qui dépassent de l’écran ne viennent-ils pas gâcher cette harmonie? Il semble bien que non. L’alimentation du téléviseur et toutes les connexions d’appareils supplémentaires comme les DVD ou les consoles de jeux sont assurées par un seul et unique petit fil connecté à un boîtier loin de l’écran.