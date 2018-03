Oeuvre de Ben Katz et Jared Di Carlo, respectivement étudiant à la maîtrise en robotique au Massachusetts Institute of Technology et concepteur de logiciel, le robot est ainsi parvenu à retrancher plus de 40 % du temps du précédent record du monde, qui était de 0,637 seconde.

Selon Ben Katz, qui a donné quelques détails sur sa création sur son blogue personnel, le robot effectue une rotation toutes les 0,015 seconde. De plus, l’appareil n’a pas besoin de l’aide d’un humain pour trouver la solution au cube. Deux caméras PlayStation Eye lui servent à analyser le jouet et un ordinateur détermine ensuite les mouvements à effectuer.

M. Katz indique que son collègue et lui pourraient potentiellement parvenir à atteindre 0,28 seconde en ajustant la machine davantage, mais qu’ils ne souhaitent pas le faire pour l’instant par manque d’intérêt.

À titre de comparaison, celui qui détient le record du monde chez les humains a réussi à résoudre le cube en 4,59 secondes.