Un texte de Denis Wong

Je pars donc à la découverte de SXSW pour la zone techno de Radio-Canada avec l’objectif avoué de faire vivre l’événement à ceux et celles qui ne sont pas des aficionados. J’ai envie d’en savoir plus sur l’incidence des nouvelles technologies, des médias interactifs et des idées émergentes sur notre quotidien et notre avenir.

En somme, je veux rapporter les idées et les inspirations qui sortent des sentiers battus et qui rendent cet événement aussi spécial. Ce sera éclectique, accrocheur, et toujours pertinent. Mon intérêt sera le plus élevé lorsque la technologie se combinera au sociologique, à l’humain, au créatif et au culturel.

Des exemples de sujets à SXSW qui m’intéressent?

Mais ce n’est pas tout. Au confluent de ces conférences et de cette effervescence technologique, on trouve également une programmation musicale, humoristique et cinématographique. Je vous le confirme : ce ne sera pas tranquille.

On se revoit au Texas, y’all.