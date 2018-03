Sur Twitter, la vidéo de @CaptHandlebar, où l'on peut entendre un « hahaha » un peu inquiétant sortant d'une enceinte connectée, a déjà été vue 1,4 million de fois depuis le 23 février. « Donc Alexa a décidé de rire n'importe quand lorsque j'étais dans la cuisine. [...] J'ai cru qu'un enfant riait dans mon dos », a écrit l'internaute.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp