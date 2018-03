Les deux organisations ont mis en place un projet pilote visant à mieux identifier les différents éléments, comme des véhicules ou des objets, apparaissant sur les images filmées par des drones.

Chaque jour, les drones de l’armée américaine capturent une quantité tellement importante d’images que les analystes ne peuvent pas toutes les décortiquer.

Automatiser l'analyse des photos

Le Pentagone a donc lancé, en avril dernier, le projet Maven afin d’accélérer l’intégration des mégadonnées et de l’apprentissage automatique. Pour aller vite, il a décidé de nouer des partenariats privés avec des entreprises, dont Google.

Selon le Wall Street Journal, le département américain de la Défense a dépensé 7,4 milliards de dollars en intelligence artificielle en 2017.

Le projet pilote mené avec Google constituerait la première étape du projet Maven.

Un porte-parole de Google a confirmé à Gizmodo que l’entreprise californienne mettait bien à la disposition du Pentagone sa technologie d’intelligence artificielle TensorFlow. Cet outil permet la reconnaissance automatique de véhicules, de bâtiments ou d’objets sur des clichés et des vidéos.

Une implication qui soulève des questions éthiques

Selon Gizmodo, les discussions entre le Pentagone et Google ont débuté l’été dernier.

Ce n’est que la semaine dernière que la nouvelle de cette collaboration s’est répandue parmi le personnel de Google par l’intermédiaire de courriels internes. Certains sont indignés de voir Google offrir ses ressources à des fins militaires.

« La technologie signale des images destinées à être analysées ensuite par des humains et ne sert qu’à un usage non offensif », a souligné Google dans un communiqué adressé à Gizmodo, rappelant qu’elle travaille depuis longtemps avec des agences gouvernementales.

« L’utilisation de l’apprentissage automatique à des fins militaires suscite des inquiétudes légitimes, a-t-elle ajouté. Nous discutons activement de ce sujet important en interne et avec d’autres, et nous continuons à établir des politiques et des garde-fous concernant le développement et l’utilisation de nos technologies d’apprentissage automatique. »

En novembre dernier, Eric Schmidt, le PDG de Google, a participé à un sommet sur l’intelligence artificielle et la sécurité dans le monde. « Au sein du milieu de la technologie, il y a une inquiétude générale quant au fait que le complexe militaro-industriel puisse utiliser de manière inappropriée leurs outils pour tuer des gens », a-t-il déclaré lors de ce panel.