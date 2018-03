Ce n'est pas la première fois que Facebook sonde ses utilisateurs pour connaître leur opinion sur les comportements acceptables ou non sur sa plateforme. Le journaliste du quotidien britannique The Guardian, à l'origine de la nouvelle, est toutefois resté sans voix devant la nature de certaines questions posées. En voici des exemples.

« Dans un monde idéal où vous pourriez établir les politiques de Facebook, comment aborderiez-vous ceci : un message privé dans lequel un homme adulte demande des photos de nature sexuelle à une fille âgée de 14 ans? » Les internautes pouvaient choisir entre quatre réponses possibles :

« Ce contenu devrait être autorisé sur Facebook, et de cela ne me dérangerait pas de le voir. »

« Ce contenu devrait être autorisé sur Facebook, mais je ne veux pas le voir. »

« Ce contenu devrait être interdit sur Facebook, et personne ne devrait pouvoir le voir. »

« Je n’ai pas de préférence à ce sujet. »

Facebook a mené un second sondage sur le même thème, dont la question était formulée ainsi : « Selon vous, qui devrait idéalement décider des règles qui déterminent si un message privé dans lequel un homme adulte demande des photos de nature sexuelle à une fille âgée de 14 ans est autorisé ou pas sur Facebook? »

Cinq choix de réponses étaient donnés :

« Facebook devrait décider seul des règles. »

« Facebook devrait décider des règles sur les conseils d’experts extérieurs. »

« Des experts extérieurs devraient décider des règles et les communiquer à Facebook. »

« Les utilisateurs de Facebook devraient décider des règles en votant. »

« Je n’ai pas de préférence. »

Aucun sondage ne permettait aux utilisateurs de répondre que la police et les services de protection de l’enfance devraient intervenir dans ce type de situation.

Une controverse... et des excuses

Ces sondages en ligne ont suscité l'incompréhension chez de nombreux utilisateurs de Facebook. Ils ont été choqués de constater que la question de laisser ou non un prédateur sexuel solliciter en ligne une mineure semble se poser aux yeux de Facebook.

« C'est un sondage stupide et irresponsable, a déclaré la députée britannique Yvette Cooper. Que des hommes demandent des photos à caractère sexuel à des mineures est non seulement illégal, c'est complètement immoral, et ça encourage les abus et l'exploitation des enfants. Je ne peux pas croire que les dirigeants de Facebook en veulent sur leur plateforme. Ils ne devraient pas non plus envoyer des sondages suggérant à leurs utilisateurs que ces comportements peuvent être tolérés, qu'ils sont acceptables. »

Dimanche, Guy Rosen, le vice-président de la gestion des produits pour Facebook, s’est excusé dans un message publié sur son compte Twitter.

« Nous menons des sondages pour comprendre ce que la communauté des utilisateurs pense de la manière dont nous établissons nos politiques, a-t-il écrit. Mais ce type d’activité est et sera toujours complètement inacceptable sur Facebook. Quand cela se produit, nous travaillons régulièrement avec les autorités. Cela n’aurait pas dû faire partie de ce sondage. C’était une erreur. »

« Nous comprenons que ce sondage fait référence à du contenu offensant, déjà interdit sur Facebook et que nous n’avons pas l’intention d’autoriser, alors nous avons mis fin à ce sondage », a ajouté un porte-parole de Facebook dans une déclaration publiée par le journal britannique The Guardian.