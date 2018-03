Le porte-parole de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Simon Boivin, explique que l’organisation a simplifié sa façon de faire pour rendre les journées de pêche sportive disponibles à la population.

« Auparavant, les gens devaient réserver quatre mois à l'avance leur journée de pêche, dans l'espoir de mettre la main sur le lac de leur choix, à la date de leur choix », mentionne le porte-parole de la SÉPAQ.

Les amateurs de pêche devaient alors répéter la procédure pour chaque journée qu’ils souhaitaient réserver.

Toutes les réservations se feront maintenant la même journée, le 7 avril, une date qui est d’ailleurs plus rapprochée de la saison de pêche, et qui correspond à un moment où les gens connaissent davantage les dates de leurs vacances estivales.

« Ça s’inscrit dans notre volonté de rendre [accessible] l’ensemble de ces territoires, parce que les réserves fauniques sont des territoires de pêche et de chasse magnifiques qui appartiennent aux Québécois, [le tout pour qu'ils] puissent essayer de soit s’initier ou de vivre leur passion », estime Simon Boivin.

Lors du 7 avril, les différents territoires de pêche s’ouvriront aux réservations à des plages horaires différentes, pour éviter une affluence trop difficile à gérer pour la société.

Après leur inscription en ligne, les candidats passeront ensuite par une salle d'attente virtuelle, pour sélectionner leurs journées.

Ceux qui souhaiteront procéder par téléphone verront leur demande traitée selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le porte-parole de la SÉPAQ conseille d’ailleurs aux intéressés de s’inscrire une quinzaine de minutes avant l’heure désignée pour la réservation :

« Il va y avoir une salle d’attente de mise en place pour gérer l’ordre de priorités, de manière à assurer l’équité la plus grande possible. À partir du moment où la période de réservation s’ouvre, les rangs vont être octroyés, et les gens vont voir exactement à quel moment ils vont pouvoir faire leur réservation », explique Simon Boivin.

ERRATUM

Dans un texte précédent, il a été indiqué qu’un tirage au sort allait être réalisé pour les réservations en ligne. La sélection se fera plutôt selon la logique du premier arrivé, premier servi. Il était également écrit que ce nouveau système de réservations concernait également l’offre de séjour dans les chalets de la SÉPAQ, mais il ne concerne que les journées de pêche.

D'après une entrevue diffusée à l’émission Bonjour la Côte