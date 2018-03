Cette étude, parue dans la revue JAMA Facial Plastic Surgery, démontre que les objectifs des appareils photo déforment le visage lorsque les photos sont prises de près.

L’an dernier, 55 % des chirurgiens esthétiques ont rapporté avoir été consultés par des patients souhaitant paraître plus beaux sur leurs égoportraits, selon un sondage réalisé par l’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons.

Cette association regroupe les chirurgiens pratiquant la plastie et la reconstruction faciales aux États-Unis.

Ce chiffre est en hausse de 13 % par rapport à 2016.

« Ils sortent leur téléphone et disent “Regardez comme mon nez est gros sur cette photo”, a déclaré Bob Paskhover, un chirurgien qui pratique la plastie faciale, à The Verge. J’ai voulu montrer pourquoi les égoportraits ne ressemblent pas exactement à la personne et pourquoi ils créent une distorsion. »

Un effet loupe

Bob Pashover, qui enseigne à la Rutgers New Jersey Medical School, a donc fait équipe avec un chercheur en informatique de l’Université Stanford pour quantifier cet effet loupe.

Ils ont découvert que, sur un égoportrait pris à 30 centimètres du visage, la base du nez paraît 30% plus large que sur un portrait pris à 1,5 mètre de distance.

Quant à la pointe du nez, elle semble 7 % plus grosse sur l’égoportrait que sur la photo prise de loin.

Cette différence s’explique par le fait que la plupart des téléphones intelligents sont équipés d’un objectif grand-angle qui grossit les éléments photographiés de près.

Certains modèles comme l’iPhone X disposent d’un mode portrait qui améliore numériquement la qualité des égoportraits.

Cependant, le mieux reste encore d’utiliser une perche à égoportrait ou de demander à quelqu’un de vous prendre en photo.