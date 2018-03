Un texte de Brigitte Dubé



L’équipe du club de robotique Rikitik de Rimouski s’est rendue en demi-finale alors que les Supertronix de Matane se sont inclinés en quart de finale. En revanche, Matane a décroché le prix de la créativité pour une deuxième année. Le prix est décerné à une équipe ayant fait preuve d’imagination.

Au classement général, Rikitik a terminé 22e et Matane, 11e.

Cinquante-cinq équipes provenant surtout du Québec et des États-Unis, mais d’ailleurs dans le monde, se sont fait la lutte.

Chacune des équipes avait d’abord conçu, en un mois, un robot capable de récupérer des cubes au sol pour les placer sur une balance dans le cadre d'une mise en scène de jeu vidéo.

Une fois sur place, après des qualifications, les participants devaient créer des alliances de trois équipes.

Peut-être New York pour Rimouski

Rikitik s'est rendue en demi-finale Photo : page Facebook Rikitik

L’entraîneur de Rimouski, Jérôme Perron, se dit très satisfait de la performance de son équipe. « On a très bien performé avec l’alliance des équipes qui ont travaillé avec nous, étant donné qu’il y avait de très bonnes équipes en compétition », estime-t-il.

L’entraîneur ajoute que l’équipe a beaucoup amélioré son robot, appelé RikiStick, pendant la compétition, à tel point qu’il est question de participer à une autre compétition de la série FIRST, cette fois à New York. L’équipe Rikitik tenterait sa chance une deuxième fois pour se rendre à la grande finale qui aura lieu à Détroit cette année.

Huit jeunes et cinq adultes se sont rendus à Montréal. L’équipe complète regroupe une dizaine de jeunes, principalement de la polyvalente Paul-Hubert.

Jérôme Perron souligne la complicité qui s’est installée avec l’équipe de Matane. « On a eu un bon maillage avec eux, raconte-t-il. On aurait beaucoup aimé faire partie de la même alliance, mais ça n’a pas été possible. »

Un prix pour Matane

Des membres de l'équipe Supertronix en action Photo : page Facebook Supertronix

De son côté, l’équipe de Matane savoure une certaine fierté de s’être démarquée avec son robot appelé MatanArm (ou Bras matanais).

« On a obtenu le prix de la créativité parce que notre robot est unique, raconte le porte-parole Jérémi Bouffard. Notre bras pouvait faire une rotation de 180 degrés. Aucun autre n’avait cette possibilité. Tous avaient des bras fixes. »

Le prix de la créativité souligne un design créatif, l’utilisation d’une composante ou d’une stratégie de jeu innovante ou unique.

Le robot matanais Photo : page Facebook Supertronix

L’équipe des Supertronix est revenue avec la fierté d’avoir battu l’alliance qui est ressortie grande gagnante de la compétition lors du premier match de quart de finale.

Vingt-cinq personnes de Matane se sont rendues à Montréal, incluant des mentors. Supertronix regroupe 25 élèves de la Polyvalente, quatre étudiants du Cégep en plus de 20 mentors.