Un texte de Justine Cohendet

« En ce moment, je n’ai pas d’autre choix que d’aller au-devant du public », raconte, les larmes aux yeux, Claudette Jones, une Sudburoise de 56 ans qui a dû refuser une greffe de rein vitale faute d'argent.

La Sudburoise n’est pas en mesure de payer son déplacement à London, dans le sud de la province.

« Ça a été difficile de dire non », explique celle qui attendait cette intervention depuis plusieurs mois.

Dans l’impasse, elle a fait appel à Gerry Montpellier et Bob Johnston, les directeurs de Cruisin’ for Organ Donors qui ont lancé une collecte de fonds pour elle vendredi.

Des frais non couverts

Si l’Assurance-santé de l'Ontario couvre l’ensemble de l’intervention chirurgicale, elle ne prend pas en charge la totalité des frais annexes des patients.

« Tout n’est pas couvert financièrement pendant que tu es à London, explique Claudette Jones. Il faut que tu demeures à London pour quatre à six semaines, donc tu as besoin de louer un appartement. »

Elle estime qu’elle devrait payer environ 5000 $ de sa poche si elle voulait faire cette opération.